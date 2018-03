Guvernul susţine investiţii de 1,3 miliarde de euro pentru creşterea participării pe piaţa muncii

Guvernul susţine investiţii de 1,3 miliarde de euro pentru a creşte participarea pe piaţa muncii, fiind vizaţi, printre alţii, tinerii care nu sunt încadraţi profesional, a declarat, marţi, secretarul de stat la Secretariatul General al Guvernului, Oana Pintilei, la conferinţa "Employment industry, behind the scene".



"Guvernul susţine investiţii destinate să crească participarea pe piaţa muncii, aproximativ 1,3 miliarde de euro, în scopul majorării ratei de ocupare, fiind vizaţi tinerii care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare, dar şi alte grupuri vulnerabile. Un cuantum de aproximativ 1,9 miliarde de euro va fi dedicat promovării incluziunii sociale şi combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind persoanele defavorizate, inclusiv pe romi, să aibă acces la piaţa muncii şi să îşi îmbunătăţească starea de sănătate şi condiţia socială", a spus Pintilei.



Secretarul de stat susţine că Guvernul mizează pe 50.000 de locuri de muncă în construcţii şi ca urmare a propunerii de reducere a TVA pentru vânzările de locuinţe.



Alte 30.000 - 40.000 de locuri de muncă vor apărea în sectorul IT pentru care a fost extinsă neimpozitarea veniturilor.



Peste 50.000 de locuri de muncă vor fi create în domeniul sănătăţii în urma construcţiei celor nouă mari spitale ce vor fi construite până în 2020, dar şi prin deblocarea tuturor posturilor de medici din ţară şi scoaterea lor la concurs.



Oana Pintilei a afirmat că o sursă bugetară foarte importantă care va genera peste 300.000 de locuri de muncă în economie o reprezintă fondurile europene. AGERPRES