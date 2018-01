Iarna în livadă. Care sunt prioritățile?

Lucrările care se fac în anotimpul rece în livadă își propun să asigure in parametri optimi cei cinci factori vitali pentru o bună producţie: aer, căldură, lumină, apă şi hrană.

Luna ianuarie este una geroasă, cu zăpadă pe sol, dar livezile pregătite din toamnă nu vor avea pierderi, deoarece gerul nu distruge mugurii pomilor din livezile unde s-au realizat tratamentele adecvate. Este vorba in special de aplicarea ingrăşămintelor in toamnă, cum ar fi carbamide, precum şi a celor cu bor, zinc, anhidridă fosforică şi potasiu. Perioada in care alternează zilele calde şi nopţile reci, care poate prelungi repausul, este favorabilă călirii, fiecare avand nevoie de un anumit număr de ore de frig.

La nivelul solului, în toate livezile se...........

Citește mai departe AICI