Ilan Laufer: Vom lansa luni programul de microindustrializare; bugetul pentru acest an este de 75 de milioane de lei

Companiile vor putea primi un grant maxim de 450.000 de lei în cadrul programului de microindustrializare ce va fi lansat lansat luni, 21 august, bugetul pentru anul acesta fiind de aproape 75 de milioane de lei, a declarat miercuri ministrul Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ilan Laufer, în cadrul unei conferinţe de presă.



"Pe data de 21 august, luni, vom lansa programul de microindustrializare, pentru care avem un buget de 75 de milioane de lei anul acesta, cu un grant maxim pe care îl pot primi companiile de 450.000 de lei. Contribuţia proprie este de minimum 10%, iar restul, până la 450.000 de lei, este ajutor nerambursabil. Beneficiarii sunt IMM-urilr cu minimum un an vechime", a spus ministrul pentru Mediul de Afaceri.



Laufer susţine că în cadrul acestui program se vor crea cel puţin 330 de noi locuri de muncă.



"Rezultatele noastre, pe care le estimăm, sunt minimum 165 de beneficiari pentru anul acesta, cu 330 de noi locuri de muncă, şi menţinerea a 600 de locuri de muncă existente la data de 31.12.2016. Programul de microindustrializare va fi lansat luni, săptămâna viitoare, tot pentru o perioadă de 10 zile. Aici nu va fi sistemul "primul venit, primul servit", cum l-am avut la programul de internaţionalizare, ci pur şi simplu avem o grilă de evaluare şi din punctul nostru de vedere aceasta va duce la o performanţă cât mai mare pentru sumele pe care statul urmează să le investească în acest sens", a adăugat Ilan Laufer.



Programul de microindustrializare are o alocare bugetară de 74,36 milioane de lei în 2017, iar grantul maxim acordat pe beneficiar se va ridica la 450.000 de lei. În plus, beneficiari vor fi IMM-urile cu vechime mai mare de un an în sectorul industrial.



În cadrul acestui program se urmăreşte finanţarea între 165 de beneficiari şi maximum 250, şi se vor crea cel puţin 330 de noi locuri de muncă. AGERPRES