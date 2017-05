Impozitul pe gospodărie e pus pe hold

Sandra Kemppainen/Getty Images/Hemera





Reprezentanţii Coaliţiei pentru Dezvoltarea României (CDR) spun că au cerut Ministerului de Finanţe ca discuţiile privind introducerea impozitului pe gospodărie să fie amânate până ce va exista un studiu de impact care să arate cât va pierde statul dacă va introduce această măsură. Oamenii de afaceri se tem că golul de încasări care se va înregistra la buget în 2018 va fi acoperit prin introducerea de noi taxe pe care le vor suporta firmele.

"Ideea a fost să temporizăm şi să amânăm discuţia pentru că aşteptăm studiul de impact al Ministerului de Finanţe. Este normal să vedem înainte cum arată lucrurile. Reprezentanţii Ministerului Finanţelor au fost deschişi la un astfel studiu de impact şi urmează să vedem în ce măsură vom continua şi cu ce”, a declarat coordonatorul grupului de lucru pe fiscalitate al Coaliţiei pentru Dezvoltarea României, Daniel Anghel. Inexistenţa acestui studiu a întrerupt discuţiile membrilor Coaliţiei pentru Dezvoltarea României cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Intenţie bună, nerealizabilă

Guvernul intenţionează să introducă, de la 1 ianuarie 2018, doar două rate de impozitare a veniturilor globale, de 0% pentru venituri lunare de sub 2.000 lei şi de 10% peste acest nivel, iar declaraţiile fiscale vor fi făcute pentru veniturile globale de către consultanţi plătiţi din bani publici. Problema e că salariile pentru cei 35.000 de consultanţi fiscali se ridică la circa un miliard de lei pe an. În plus, prin eliminarea reţinerii la sursă bugetul va pierde 27 miliarde de lei în 2018. “Posibil ca aceşti bani să nu fie încasaţi nici în 2019. Ne întrebăm din ce va fi acoperit acest impact bugetar? Din controale fiscale agresive, din noi taxe sau dintr-un impozit progresiv? Ne preocupă că în paralel se discută despre majorări salariale fără o restructurare a sistemului public şi, pe de altă parte, de o relaxare fiscală”, a precizat Angela Roşca, membru în Consiliul director al Romanian Business Leaders (RBL).