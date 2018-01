In umbra bitcoin, "infloresc" sute de criptomonede mai valoroase!

De regula, cand se vorbeste despre criptovaluta, gandul fuge la bitcoin. Exista insa in prezent aproape 1.400 de monede virtuale, alte zeci fiind create in fiecare saptamana, intr-un ritm care-i lasa pe gura cascata pe numerosi experti si actori de pe pietele financiare.

Bitcoin ramane cea mai mediatizata moneda virtuala si, desi cantareste cel mai mult, cu peste 200 de miliarde de euro capitalizare, nu este si cea mai rentabila. In pofida faptului ca, in 2017, a inregistrat o crestere de 1.218%, bitcoin nu intra in top 10 al celor mai bune performante ale anului care a trecut. Medalia de aur a revenit monedei ripple, o criptomoneda care a afisat un salt de 36.000% in 2017 si care a trecut, la inceputul anului, pragul de 100 de miliarde de euro capitalizare - tot atat cat L'Oreal, cea mai valoroase companie al indicelui CAC 40.

"Cursul ei a sarit dupa ce o publicatie a anuntat ca o suta de institutii financiare vor utilizat sistemul ei tehnologic", a explicat Alexandre Stachtchenko, unul dintre fondatorii Blockchain Partner, cabinet de consultanta specializat in acest domeniu. Ceea ce inseamna ca "valoarea ripple este pur speculativa", a explicat Alexandre David, presedintele firmei Eureka Certification.

Alt nume care trebuie avut in vedere:ether. In spatele acestei unitati de calcul, "ethereum", un protocol de schimb creat in 2009 de un tanar programator in varsta de 19 ani, este considerat drept extrem de promitator de unii specialisti. De altfel, in jur de 40 de monede virtuale au depasit deja pragul de 1 miliard de euro capitalizare, desi au fost lansate cu numai sase sau sapte luni in urma.

Pentru a se distinge unele de altele, criptomonedele mizeaza pe securitatea informatica - spre exemplu Cardano - sau pe obiecte conectate, precum IOTA. Altele pun pe prim plan anonimatul (Monero), emisiile de actiuni si obligatiuni (NEM) sau viteza de confrmare a tranzactiilor (Litecoin). "Trebuie sa se inteleaga ca este imposibil, pentru o criptomoneda, sa fie cea mai buna pentru toate cazurile de utilizare", spune Statchtchenko.

In acest context, miliardarul american Warren Buffet, declara zilele trecute ca "este mai mult decat sigur ca toate astea nu se vor termina bine. Nu posedam asemenea active, nu pariem pe deprecierea lor si nu vom investi niciodata" in aceste criptovalute", a precizat unul dintre cei mai respectati oameni de afaceri din lume.