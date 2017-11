Întârzierea medie zilnică a trenurilor CFR Călători în acest an a fost de 12.500 de minute; 70 % din cauze au aparţinut CFR SA

Dragos Stoica/Intact Images





Întârzierea medie zilnică pe care CFR Călători a înregistrat-o în acest an, de la 1 ianuarie şi până la 1 octombrie, a fost de 12.500 de minute, 70% din cauzele întârzierilor fiind provocate de CFR Infrastructură, care a instituit restricţii şi nu a mai avut o situaţie clară a acestora, şi doar 5% dintre cauze au fost determinate de vechimea materialului rulant şi condiţia tehnică în care se află acesta, a declarat, marţi, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, la audierile din Comisia pentru transporturi din Camera Deputaţilor.



"Dacă vorbim despre cele trei destituiri de la CFR, vorbim despre acelaşi lucru: respectul faţă de cetăţeni şi faţă de meseria pe care o practici. (În cazul CFR Infrastructură - n. r.), nu este vorba despre cele 53 de minute ale trenului InterRegio cu care ministrul de Transporturi a mers noaptea la Deva. Am mers de 4 ori cu trenul în 20 de zile şi voi mai merge de 200 de ori în următorul an, pentru că este un mijloc foarte direct de a lua pulsul căii ferate. Este vorba despre întârzierea medie zilnică pe care CFR Călători o are în ultimul an şi în alţi ani de dinainte. De la 1 ianuarie până la 1 octombrie în acest an întârzierea medie zilnică, repet, a fost de 12.500 de minute. Nu se poate tolera aşa ceva! Şi haideţi să intrăm la cauze! Poţi să admiţi o cauză care ţine de intemperii, de vremea vitregă: viscole, furtuni... Ştiţi care sunt cauzele? Doar 5% sunt cauzate de vechimea materialului rulant, de condiţia tehnică în care se află materialul rulant. 70% sunt cauzate de CFR Infrastructură, care atunci când are probleme pe calea ferată de regulă a procedat la restricţii", a afirmat Stroe.



El a precizat că a dispus să fie analizate toate restricţiile de viteză instituite pe calea ferată pentru a vedea cum s-au rezolvat problemele care au dus la aplicarea lor.



"Am dispus să fie analizate toate restricţiile de la CFR din ultimii doi ani, 2016 integral şi 2017 la zi, să vedem când s-au instituit. E normal să le institui când se întâmplă ceva, dar să vedem şi cum au fost rezolvate problemele, cum au fost remediate cauzele. Repet: 70% din cauzele întârzierilor au fost provocate de CFR Infrastructură, care nu avea o situaţie clară şi nici măcar nu avea în preocupare să analizeze această stare de lucruri", a explicat ministrul.



Şeful de la Transporturi a făcut referire şi la destituirea şefului Gării de Nord şi a şefului Regionalei CFR Bucureşti.



"Despre Gara de Nord, cred că este mai uşor de vorbit, pentru că toţi intrăm în gară. Şi când auzi nişte scuze că nu se pot înlocui 210 dale din pavajul sărit de pe peroane... sunt nişte gropi în peroane care au ajuns la fierul beton, la plasa aia de sârmă care se pune. Eu le-am văzut cu ochii mei. Dacă plouă, toată apa colectată pe aplecătoarea de pe peroane, ţevile alea, jgheaburile, burlanele sunt sparte, curge pe cetăţeni, grupuri sanitare într-o stare deplorabilă, mizerie, mizerie, mizerie. Lucruri care, în explicaţiile cerute celor care au condus Gara de Nord şi Regionala CFR Bucureşti, ţineau de 'Gara este monument istoric, nu putem să o reparăm', dar nu vorbim de reparaţie capitală, ci de a schimba aspectul, 'Primăria sectorului 1 este foarte birocrată şi nu ne dă avizele şi autorizaţiile respective' şi încă foarte multe asemenea explicaţii care nu ţineau în niciun fel de cauzele reale", a arătat acesta.



Potrivit lui Stroe, acum, în Gara de Nord a început să se lucreze, să se schimbe aspectul.



"Şi să ştiţi că în Gara de Nord a început să se lucreze, se repară pavajul, se repară grupurile sanitare, se repară instalaţiile electrice şi ţevile sparte, se dă cu vopsea, se mătură, adică lucruri care nu ţin nici de Comisia Europeană, nici de UNESCO, că e monument istoric şi nici de Primăria sectorului 1. Repet: în toată activitatea mea voi fi condus de respectul faţă de cetăţenii pe care îi transportăm şi nu voi admite niciun fel de rabat de la siguranţa cetăţeanului transportat şi de la condiţiile decente, civilizate în care trebuie să călătorească", a dat el asigurări.





Şeful Gării de Nord, Mihai Cândea, şi directorul Regionalei CF Bucureşti, Laurenţiu Maraloi, au fost schimbaţi din funcţii pe 23 octombrie, după ce ministrul Transporturilor, Felix Stroe, s-a declarat nemulţumit de modul de administrare şi de întreţinere a Gării de Nord.



O zi mai târziu, pe 24 octombrie, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anunţat, la Deva, că directorul Companiei de Căi Ferate CFR SA, Marius Chiper, a fost demis pentru că trenurile întârzie în mod constant din cauza lipsei de organizare din cadrul companiei.