Investitorii in bitcom sunt precum jucatorii din cazinouri

Dupa un inceput de an prost, cea mai populara moneda virtuala si-a regasit, parca, suflul, recuperand 12% din pierderile inregistrate in ultimul timp, ajungand, miercuri, la 15.200 de dolari. Salt la care, spun analistii, a contribuit, prin declaratiile sale, Peter Thiel, detinator a sute de milioane de dolari in bitcoin.

In marea lor majoritatea, observatorii de specialitate, fie ei economisti, bancheri sau analisti, raman pesimisti cand vine vorba de criptovalute in general si de bitcoin, in special, sustinand ca fenomenul este o bula gata sa explodeze.

"Este un produs financiar pur speculativ, care nu este nici valuta, nici activ cu valoare de schimb", spune Valerie Lemaigre, economist sef la Banca din Geneva. Invitata de cotidianul Le Temps sa participate la o dezbatere pe aceasta tema, experta a apreciat ca investitorii in bitcoin sunt aidoma jucatorilor din cazinouri, pentru ca prezinta aceleasi simptome.

"Prin forta imprejurarilor, poti castiga sau poti pierde. Precum jucatorii, investitorii in bitcoin sunt, in general, anonimi si nu prea accepta regulile unei lumi tot mai transparente", descrie Lemaigre. Atragand oameni "fara experienta in arta specualtiilor, bitcoin a permis patrunderea un concept major, blockchain.

Iar in timp ce fostul presedinte al Bancii centrale europene, Jean-Claude Trichet, a salutat conceptul ca fiind extraordinar, Valerie Lemaigre asigura ca exista inclusiv o teza de investitii bazata pe aceasta tehnologie.