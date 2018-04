Investitorii nu vor putea face tranzacţii pe bursa românească în Vinerea Mare şi de Paşte

Piaţa românească de capital va fi închisă pe 6 aprilie, în Vinerea Mare, şi pe 9 aprilie, de Paştele Ortodox, reiese din informaţiile publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).



Valoarea tranzacţiilor cu acţiuni pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a crescut cu 28,5%, în primul trimestru din acest an, comparativ cu perioada similară din 2017, la peste 3,51 miliarde lei, reiese din datele operatorului pieţei de capital.



În martie, primul loc în topul celor mai tranzacţionate companii este ocupat de Banca Transilvania, cu peste 219,4 milioane lei, urmat de Fondul Proprietatea, cu 145,4 milioane lei, şi de Romgaz, cu peste 119,3 milioane lei. Locurile patru şi cinci sunt ocupate de BRD şi SIF5 Oltenia, cu 114,7 milioane lei, şi, respectiv, 77,1 milioane lei.



Cea mai mare creştere a preţului la acţiuni a fost la Condmag, de 120,47%, Alumil Rom Industry, de 37,04%, şi UAMT, de 13,33%.



În ceea ce priveşte sistemul alternativ de tranzacţionare, valoarea tranzacţiilor a urcat cu 18,2%, la peste 42 de milioane de lei, în primul trimestru din acest an comparativ cu perioada similară din 2017.



Cele mai tranzacţionate companii, în martie, erau Deutsche Bank, cu 4,44 milioane lei, Macofil, cu 1,33 milioane de lei, şi Unirea Shopping Center, cu 0,7 milioane de lei.



În ceea ce priveşte valoarea preţului la acţiuni, cea mai mare creştere este deţinută de Napochim, cu 2.420%, Laminorul, cu 700%, şi Mobam, plus 635,29%.



Aproape toţi indicii bursieri din România au crescut cu peste 10% de la începutul anului, iar BET, care arată evoluţia celor mai tranzacţionate 13 companii de pe piaţa reglementată a Bursei de Valori Bucureşti, a urcat cu 12,39%.



Cea mai mare apreciere a fost consemnată de BET-TR, indice care reflectă atât evoluţia preţurilor celor 13 companii componente, cât şi dividendele oferite de acestea, de 12,43%.



Indicele BETPlus, ce reflectă evoluţia companiilor româneşti listate pe piaţa reglementată a BVB care îndeplinesc criterii minime de selecţie referitoare la lichiditate şi la valoarea acţiunilor incluse în free float, cu excepţia societăţilor de investiţii financiare (SIF-urilor), are un plus de 11,97%.



O apreciere semnificativă se observă şi la BET-NG, care arată evoluţia companiilor listate pe piaţa reglementată, care au domeniul principal de activitate energia şi utilităţile aferente, respectiv de 11,12%.



BET-XT, care reflectă evoluţia preţurilor celor mai tranzacţionate 25 de companii de pe Piaţa Reglementată a BVB, inclusiv societăţile de investiţii financiare (SIF-uri), s-a apreciat cu 10,34%, iar BET-BK, indice construit pentru a putea fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar şi de alţi investitori instituţionali, a crescut cu 6,44%,



Cea mai mică creştere, de 2,76%, este consemnată la BET-FI, indicele SIF-urilor. AGERPRES