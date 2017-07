Isărescu, despre impozitul pe cifra de afaceri: Nu cred că a plecat de la noi

Karina Knapek/Intact Images





Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, susţine că ideea impozitului pe cifra de afaceri nu ar fi plecat de la reprezentanţi ai BNR, iar presa ar trebui să caute răspunsul la Guvern.



"Ideile, impozitul pe cifra de afaceri, de exemplu în Statele Unite se numeşte "sales tax", deci impozit pe vânzări, e în orice carte de "economics". Deci ce face, cenzurăm idei sau...? Nu ştiu dacă a plecat de la ei, dar dumneavoastră puteţi să îi întrebaţi pe cei de la Guvern. Impozitul pe cifra de afaceri este un impozit care este în anumite ţări ale lumii. Eu nu spun că este bine sau este rău. Eu vă spun că discuţia pe tema aceasta că este o idee care a plecat de la cineva de la Banca Naţională, ce valoare are dacă ar fi plecat de la cineva de la Banca Naţională? Niciun fel de valoare. Important este cine o receptează şi cine vrea să o pună în practică, dacă o receptează cineva şi dacă vrea să o pună în practică. Întrebarea pe care mi-o puneţi mie trebuie să o puneţi celor de la Finanţe, nu Băncii Naţionale şi nu cred că a plecat de la noi, dacă vreţi să vă răspund direct. Ce facem? Punem cenzură pe mintea oamenilor sau îi întrebăm de ce gândeşti aşa şi nu gândeşti altfel? Nici nu ştiu dacă e de stânga sau de dreapta o asemenea idee", a explicat Isărescu, întrebat dacă ideea impozitului pe cifra de afaceri a plecat de la reprezentanţi ai BNR.



De asemenea, acesta a afirmat că toată amplitudinea care s-a dat acestei "speculaţii" i se pare că este una politică. Guvernatorul BNR a mai precizat că nu i se pare un lucru rău dacă experţi din cadrul băncii sunt consultaţi de un guvern sau altul.



"Avem un Comitet de Politici Macroeconomice şi nu am discutat încă în acel Comitet, în mod concret, nu am avut un subiect despre politicile fiscale. Asta cu atât mai mult arată că politica fiscală trebuie să o discutaţi la Ministerul de Finanţe şi la Guvern. Când va veni timpul, probabil că şedinţa următoare când va fi prin luna august, vom scrie în comunicat şi atunci putem să avem un punct de vedere la care a lucrat şi Banca Naţională, ca instituţie. Nu uitaţi că la Banca Naţională lucrează sute de specialişti. Ei sunt neutri în manifestarea lor publică, sau încearcă să fie neutri, dar sunt specialişti care pot să aibă o înclinaţie de stânga, de dreapta, de centru. Este absolut firesc, aşa se întâmplă toate băncile centrale", a adăugat Isărescu.



Potrivit noului Program de Guvernare, impozitul pe profit ar putea fi înlocuit cu un impozit pe cifra de afaceri în două sau trei trepte începând de anul viitor.

Sursa: www.agerpres.ro