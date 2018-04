Mugur Isărescu: "Nu luăm decizii sub presiune"

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, miercuri, că a răspuns în scris preşedintelui Camerei Deputaţilor la scrisoarea trimisă de acesta în legătură cu evoluţia inflaţiei, dar nu a dorit să dea amănunte.

"Despre discuţiile care au fost în Parlament, opoziţia a cerut ca dialogul să fie să-i spun aşa verbal, public, şi a fost. Cred că a fost preluat relativ bine de către media. Dau la o parte răutăţile care au devenit acum cunoscute, din partea unora, şi distorsiunile. Preşedintele Camerei (Liviu Dragnea n.r.) a preferat un dialog pe cale scrisă. Şi i-am răspuns. Dânsul v-a spus că i-am răspuns tot pe cale scrisă şi că va da publicităţii scrisoarea din partea partidului de guvernământ şi răspunsul nostru. Este o formă foarte bună de dialog. Dacă a spus dânsul că le dezvăluie...E o chestiune de politeţe. Dânsul a spus acest lucru, dânsul le dezvăluie şi ca zic aşa nu împingeţi prea mult lucrurile în Săptămâna Mare, că e o săptămână specială, aşa, pioasă, nu?", a declarat miercuri guvernatorul BNR, întrebat despre atacurile venite din zona politică.

Isărescu a precizat că Banca Naţională a României ia decizii în baza mandatului şi cu privire maximă pe date, cifre şi fapte, menţionând că politicul "ne influenţează şi climatul, dar nu ne determină".

"Noi luăm deciziile în baza mandatului şi cu privire maximă pe date, cifre, fapte. Bineînţeles că ne influenţează şi climatul, dar nu ne determină. Nu trăim în afara acestei ţări şi suntem atenţi la discuţii. De ce? Pentru că un anumit climat distorsionează deciziile noastre. Deci ne uităm la asta. Suntem atenţi la foarte multe aspecte, dar nu luăm decizii sub presiune. Vedeţi, suntem aici într-o clădire mare, are ziduri groase", a afirmat Mugur Isărescu, întrebat dacă decizia de a păstra dobânda de politică monetară a fost luată sub presiune politică.

Totodată, şeful BNR susţine că în fiecare comunicat al Consiliului de Administraţie al Băncii Centrale apelează la dialog cu autorităţile, Guvernul şi Parlamentul, pentru a găsi un mix bun de politici.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat pe 29 martie, la Focşani, că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia politica monetară a BNR trebuie să fie rezultatul unui dialog "permanent" cu Guvernul şi Parlamentul, el precizând şi că a primit de la guvernatorul Mugur Isărescu un răspuns la scrisoarea pe care i-a trimis-o în legătură cu evoluţia inflaţiei, însă nu a avut timp să îl parcurgă.