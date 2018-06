Isărescu: Intrarea României în zona euro nu e o opţiune, este o obligaţie

Intrarea României în zona euro "nu este o opţiune, este o obligaţie", a afirmat joi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, el punctând însă că acest pas trebuie făcut cu atenţie, doar când ţara noastră, "o ţară cu mari discrepanţe", îndeplineşte anumite condiţii.



"Bucureştiul... să ştiţi că, dacă s-ar decupa să zic, Ilfovul poate să intre în maxim un an şi jumătate sau doi ani. Cam toate condiţiile sunt îndeplinite pentru Bucureşti şi zona Ilfov", a spus guvernatorul Băncii Naţionale a României, care a detaliat că această parte a ţării ar avea PIB-ul pe cap de locuitor şi puterea de cumpărare adecvate. Totuşi, a punctat el, România este "o ţară cu mari discrepanţe, cu infrastructuri care nu se leagă". "E o problemă majoră", a spus Isărescu.



Guvernatorul BNR a vorbit, la Mamaia, în cadrul "Black Sea and Balkans Security Forum". Întrebat de perspectiva intrării ţării noastre în zona euro, el a subliniat că "intrarea în zona euro nu este o opţiune, este o obligaţie".



"Nu s-a stabilit un termen. În ceea ce priveşte rapiditatea, este şi o decizie politică", a nuanţat el.



Isărescu a spus că pentru România el nu vede "altă opţiune", deşi a comparat zona euro cu "o casă care nu este terminată", făcând referire la o declaraţie a unui fost guvernator al Băncii centrale a Poloniei care a spus, la momentul în care se punea problema ca Polonia să adopte moneda euro, că "nu are rost" ca ţara sa să se grăbească să intre "într-o casă care este în flăcări".



"Nu poţi să desconsideri că sunt probleme în zona euro şi trebuie să ne gândim bine. Pe de altă parte, experienţa ţărilor din sud, Portugalia, Spania, Italia, arată că nu se creează convergenţă automat. Adică intri acolo şi în mod automat îţi va fi mai bine", a spus Isărescu. Pentru a avea convergenţă, adică a ajunge la nivelul ţărilor din zona euro, o ţară trebuie, a apreciat el, să aibă sustenabilitate şi să îndeplinească anumite criterii de dezvoltare. "Intri acolo şi te simţi că eşti sărac lipit", a ilustrat el situaţia ţărilor care nu împlinesc acest criteriu de dezvoltare şi totuşi adoptă moneda europeană. AGERPRES