Cu ocazia Primului Centenar al României Mari, Jidvei a lansat Vinul Unirii, produs aniversar prin care celebrează momentul unirii Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza.



'Vinul Unirii a luat naştere din dorinţa noastră, a marii familii Jidvei, de a reda prezentului ceea ce trecutul ne-a dăruit mai valoros, de a pune în lumină acele sentimente şi trăiri care aduse împreună au făcut posibilă îndeplinirea celui mai puternic act din istoria României. Cred că trebuie să ne mărturisim bucuria că suntem români. Acesta este mesajul cel mai important pe care trebuie să îl transmitem tinerilor', arată Claudiu Necşulescu, preşedinte Jidvei, într-un comunicat remis AGERPRES.



Pentru Vinul Unirii, Jidvei a ales două sortimente: Feteasca Regală, care a fost identificată pentru prima dată în anii 1920, chiar pe podgoria Târnave - aici fiind patria acestui soi, ce se întinde pe o suprafaţă de peste 800 de hectare şi Roze, un cupaj din soiurile Pinot Noir, Cabernet Sauvignon şi Shyraz.



'Un soi pur românesc, născut în Transilvania, Feteasca Regală aduce la această sărbătoare vioiciunea sa limpede şi strălucitoare, impunându-se prin prospeţime şi fructuozitate, dar şi prin aciditatea revigorantă şi echilibrul perfect al aromelor sale de citrice, măr verde şi note de flori albe. În acelaşi timp, roze-ul cu nuanţe vişinii, delicat şi plin de strălucire, este o declaraţie de bucurie şi de speranţă, o explozie de primăvară, de arome intense şi calde, gust amplu şi onctuos cu note de merişoare, cireşe negre şi coacăze roşii', a precizat Ioan Buia, director de vinificaţie Jidvei.



Odată cu lansarea produsului aniversar, Jidvei anunţă campania naţională 'Moment de Mare Unire', pe care o va desfăşura pe tot parcursul anului 2018. Campania are două componente principale - evenimente şi concursuri - şi este împărţită în mai multe secţiuni - Cuvinte de Mare Unire, Artă de Mare Unire şi Muzică de Mare Unire.



'În urmă cu un veac, români din toate colţurile ţării s-au îndreptat către Alba Iulia pentru a pune împreună o dorinţă comună de unire. Astăzi, prin campania Moment de Mare Unire, încurajăm românii să arate acelaşi spirit pe care l-au avut strămoşii noştri şi le oferim un context care îi aduce din nou împreună', a spus Ana Necşulescu, Marketing Manager la Jidvei.



Astfel, Jidvei îndrumă tinerii spre documentare şi învăţare, îndeamnă românii de pretutindeni să împărtăşească poveştile şi experienţele pe care le-au auzit de la cei care au trăit clipele Marii Uniri, şi contribuie la portretizarea în culori a Marii Uniri şi la redescoperirea cântecelor istorice şi patriotice.



Jidvei este cel mai mare producător de vin din România, având 2.500 de hectare de vie şi crame dotate cu cele mai performante echipamente, situate la Jidvei, Blaj şi Bălcaciu.



Compania Jidvei produce vinuri de origine controlată de pe Valea Târnavelor. În zona DOC 'TÂRNAVE' - sub denumirea JIDVEI se produc unele dintre cele mai apreciate vinuri şi spumante româneşti, calitatea acestora fiind confirmată an de an de medaliile obţinute la competiţii internaţionale.



Vinurile de Jidvei au fost distinse în ultimii ani cu peste 150 de medalii în cadrul celor mai prestigioase concursuri de profil din lume.AGERPRES