Jucării de un miliard

Pe piaţa românească de jocuri şi jucării oferta devine tot mai variată, producătorii şi comercianţii raportând an de an rezultate financiare în creştere, iar 1 Iunie reprezintă unul dintre cele mai importante vârfuri de vânzări de pe parcursul întregului an. În aceste condiţii, în anul 2018, pe fondul creşterii veniturilor românilor, piaţa ar putea depăşi pragul de un miliard de lei. Radiografia pieţei jucăriilor arată o creştere semnificativă a afacerilor producătorilor români. Sunt în general companii mai puţin cunoscute pe piaţa românească, care mizează pe calitatea produselor şi mai puţin pe publicitatea asociată, specifică marilor jucători. Aceşti producători de jucării sunt mai degrabă cunoscuţi pe pieţele din afara ţării, unde preferă să îşi distribuie produsele. Pe piaţa românească a producţiei şi comercializării de jocuri şi jucării activează 374 de companii, cu peste 30% mai multe decât în 2012. În intervalul 2012 - 2017, cifra lor de afaceri a crescut de aproximativ 5 ori, de la 190,8 milioane lei în 2012 la 946,5 milioane de lei în 2017.