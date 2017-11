Marele pericol care ameninta industria mondiala a petrolului!

Pana in 2030, masinile electrice pot priva industria petroliera de venituri anuale in valoare de 2.000 miliarde de dolari, ceea ce inseamna ca bugetele statelor vor pierde peste 850 de miliarde, au calculat expertii bancii americane Goldman Sachs.

Analistii americani sunt de parere ca, pe termen lung, dezvoltarea productiei de automobile electrice va influenta veniturile companiilor petroliere. Intr-un raport al bancii mai sus mentionate, expertii au schitat trei scenarii de evolutie a evenimentelor: unul de baza, un "hiperscenariu" si scenariul "plus doua grade Celsius", care presupune incalzirea climei globale cu doua grade pana in 2100.

Numarul de masini electrice estimat in cele trei variante este de 6,5, 10 si, respectiv, 15% din parcul mondial de autoturisme. In ceea ce priveste pretul unei asemenea masini, el va deveni competitiv comparativ cu automobilele traditionale numai daca pretul unei baterii va cobori sub 100 de dolari. In opinia Goldman Sachs, acest lucru nu se va intampla inainte de 2030, cand o baterie ar putea costa 73 de dolari.

In toate cele trei scenarii, dezvoltarea productiei de masini electrice va influenta considerabil cererea de petrol, sustin analistii americani. Astfel, pana in 2013, acest indicator va scadea cu 2 milioane, 3 sau chiar 4 milioane de barili pe zi, in frunctie de scenariu. Dar efectul asupra pretului acestei materii prime va fi, intr-o prima faza, nesemnificativ, pentru ca el sa se manifeste deplin in 2030, cand barilul s-ar putea ieftini cu pana la 4 dolari.

Dintre toate ramurile industriei petroliere, cel mai mult va avea de suferit sectorul de prelucrare, astfel ca pana in 2025, capacitatea uzinelor va atinge "nivelul critic de 81%", pentru ca pana in 2026-2029 aceste intreprinderi vor pierde 6-8% din piata si 93 miliarde de dolari potentiale venituri pe an, avertizeaza expertii Goldman Sachs.