Microsoft Corp, revenire spectaculoasă pe bursă

Capitalizarea de piaţă a grupului american Microsoft Corp a revenit vineri peste pragul de 500 miliarde de dolari, o premieră în ultimii 17 ani, după ce compania a raportat rezultate trimestriale peste estimările analiştilor, informează Reuters.



La debutul şedinţei de tranzacţionare, acţiunile celui mai mare producător mondial de software au crescut cu 2,1%, până la 65,54 dolari, ceea ce evaluează compania la 510,37 miliarde de dolari. Ultima dată când Microsoft era evaluată la peste 500 miliarde de dolari a fost în luna martie 2000, în zilele de glorie ale sectorului IT.



În pofida creşterii, capitalizarea de piaţă a Microsoft este mult în urma celei a Apple Inc., evaluată la 642 miliarde de dolari, sau a Alphabet Inc, firma mamă a Google, evaluată la 570 miliarde de dolari.



Joi seară, Microsoft a dat publicităţii rezultatele pe trimestrul al doilea care au depăşit estimările analiştilor atât în ceea ce priveşte veniturile cât şi profitul. Este pentru a şaptea oară în ultimele opt trimestre când rezultatele Microsoft au depăşit estimările analiştilor.



De la preluarea funcţiei de CEO al Microsoft, Satya Nadella a reuşit să relanseze compania datorită eforturilor sale în domeniul serviciilor cloud. În luna februarie 2014, când Satya Nadella a fost numit în fruntea Microsoft, acţiunile companiei erau cotate la 34 de dolari iar valoarea de piaţă a companiei era de 315 miliarde de dolari. AGERPRES