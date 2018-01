Miliardarul Warren Buffett isi pregateste succesiunea!

La 87de ani, Warren Buffett, renumitul investitor american considerat un adevarat oracol al pietelor, pare preocupat de succesiunea sa, chiar daca avanseaza cu pasi minusculi.

Holdingul sau, Berkshire Hathaway, a anuntat recent numirea in consiliul de administratie a doi eventuali succesori, Gregory Abel si Ajit Jain. Nu, nu sunt niste necunoscuti. Primul, in varsta de 55 de ani si care va minotoriza toate activitatile care nu au legatura cu asigurarile, s-a alaturat echipei Berkshire Hathaway in 1992, ca presedinte director general al diviziei de energie. Ajit Jain (66 de ani), a venit la holdingul patronat de Buffett in 1986, angajandu-se la departamentul de asigurari, pe care il conduce in prezent.

Warren Buffett si vechiul sau partener de afaceri, Charles Munger, in varsta de 94 de ani, vor, totusi, sa-si pastreze responsabilitatile la conducerea companiei, controland, de asemenea, legedara lor politica de investitii. Chiar daca sustine ca se bucura inca de "stare excelenta de sanatate", Buffett stie ca nu va putea ramane la nesfarsit in fruntea imperiului sau, a carui capitalizare bursiera depaseste, in prezent, 500 de miliarde de dolari.

Intervievat zilele trecute de televiziunea CNBC in legatura cu aceste numiri, omul de afaceri a evitat sa confirme speculatiile potrivit carora respectiva mutare ar face parte dintr-un "plan de succesiune", multumindu-se sa declare ca Jain si Abel "au Berkshire in sange". "Este adevarat, traversam o perioada de tranzitie, care insa poate dura mult sau, daca mi se intampla ceva, s-ar putea produce foarte repede", a adaugat miliardarul american.

De altfel, in 50 de ani de experienta, discretia si prundenta au facut din Berkshire si Buffett simboluri ale reusitei politicii de investitii pe termen lung in valori sigure, deseori ignorata de alti finantisti. Astazi, activitatile grupului condus de omul de afaceri cuprind o paleta uriasa, de la pictura la cai ferate, trecand, printre altele, prin produse de consum, energie, imbracaminte, asigurai, fara a ignora o participatie la gigantul tehnologiei digitale Apple.

Buffett, care nu isi ascunde simpatia pentru democrati, s-a plans in repetate randuri ca plateste prea putine impozite tinand cont de averea sa. De fapt, el s-a angajat sa doneze o mare parte din patrimoniu in scopuri caritabile. Plasamentele sale sunt analizate cu minutiozitate, la fel ca si deciziile de retragere dintr-o intreprindere sau alta.