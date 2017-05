Ministrul Energiei: Am cerut companiilor din energie să investească minim 20% din venituri; înseamnă un miliard de euro în modernizări

Companiile de stat din energie și-au creionat pentru acest an un buget cu 20% din venituri pentru investiții, ceea ce înseamnă aproape un miliard de euro investiți în modernizări, a declarat marți seara, la Antena 3, ministrul Energiei, Toma Petcu.

"Am cerut companiilor din Ministerul Energiei să își prevadă obligatoriu în acest an minim 20% pentru investiții. Au reușit toate companiile să își creioneze bugetul cu 20%, ceea ce înseamnă aproape un miliard de euro care se va investi prin modernizări(...) I-am forțat ca prin creionarea bugetului să aducă încă un miliard prin investiții, pentru că investițiile dezvoltă mai departe în economie taxe, impozite, angajări", a afirmat Toma Petcu.

Ministrul Energiei a precizat că noile Consilii de Administrație sunt unele provizorii, numite pe patru luni, urmând ca noua conducere să fie selectată conform prevederilor Ordonanței 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, principalul criteriu de selecție fiind investițiile.

"Acești oameni sunt numiți pe 4 luni, pentru că suntem obligați ca în patru luni să declanșăm procedura pe 109. O să vedem care vor fi criteriile de selecție, vor fi companii ce vor fi selectate de Ministerul Energiei să facă aceste selecții. Vorbim de o perioadă tranzitorie în care statul trebuie să se miște foarte repede, pe câteva obiective și în special sunt cele legate de investiții. Dacă cei din Consiliile de Administrație nu înțeleg că pe noi ne interesează investițiile...OK, rentabilitatea, profitabilitatea, dar și investițiile...Pentru că eu cum pot să aduc bani în economie suplimentar? Pot să aduc prin aceste dividende, dar pot să aduc și performând și investind sume foarte importante în modernizări. (..)În aceste noi criterii pe care noi o să le aprobăm în acest an și o să scoatem la concurs pe 109 (Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, n.r.), principalele criterii pe care eu o să le pun pentru perioada următoare vor fi investițiile și dezvoltarea. Am spus că și profitabilitatea contează, asta e logica unei societăți comerciale, dar mă interesează dincolo de acest lucru cât investești în modernizare, retehnologizare, schimbări de echipamente etc", a subliniat Toma Petcu.

Acesta a precizat că, anul trecut, companiile din domeniul energetic, fără Transgaz și Transelectrica, au virat aproape un miliard de euro către bugetul de stat, dar nu au reușit să investească 100% din ce au bugetat.

"Majoritatea companiilor, dacă vă uitați la nivelul de investiții, sunt sub cel pe care l-au stabilit în 2015 pentru 2016. Ei nu au reușit să investească 100% din ceea ce au stabilit prin bugetul de venituri din 2016, nu mai vorbesc de rezerve. Pentru 2016, companiile din domeniul energetic au virat peste 4 miliarde lei, aproape un miliard de euro către bugetul stat, ca și taxe, dincolo de valoarea dividendelor retribuite, ce ajung în total la aproape 500 milioane euro", a spus ministrul Energiei.

Pe de altă parte, întrebat despre recentele numiri în Consiliile de Administrație ale companiilor de stat din energie ale unor oameni care nu cunosc domeniul, ministrul a răspuns că statul trebuie să fie reprezentat în Consiliile de Administrație de către stat, fiindcă cei care fac parte din guvern pot să aplice cel mai bine politicile guvernamentale.

"Orice minister poate să înceapă cu o procedură legală, cu schimbarea de sus în jos. Eu nu pot să ajung cu schimbarea și cu analiza managementului la conducere în condițiile în care Consiliul de Administrație nu este unul care să aplice politica actualului Guvern.(...) Statul trebuie să fie reprezentat în Consiliu de către stat. Cel mai bine știu să aplice politica Guvernului cei care fac parte din Guvern. Noi trebuie să separăm partea de administrativ, pentru că noi numim niște administratori, de partea de executiv. Eu nu pot să pun executiv la executiv. Eu am executivul, am conducerea, am directorii, care sunt executivul. Eu trebuie să pun niște administratori care să se îngrijească de planuri de dezvoltare, de relaționarea cu alte instituții", a explicat Toma Petcu.

AGERPRES