Ministrul Finanțelor a explicat ce se va întâmpla cu cei care sunt cu drepturi de autor

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO





Ministrul Finanțelor a declarat în exclusivitate pentru Antena 3 în emisiunea Subiectiv cine trebuie să completeze Declarația unică, dar și ce se va întâmpla cu cei care sunt cu drepturi de autor.

„Cei care au venituri peste 1900. Sub 1900 nu este obligația de a depune decât dacă vor să se asigure medical și atunci bifează căsuța pentru CASS, plătește șase luni de zile și are un an de zile asigurări medicale. Salariații nu. Angajatorul îl virează statului. Persoanele fizice. Pentru drepturi de autor vom face o excepție, vom permite stopajul la sursă, pentru contribuții la sănătate, sociale. Sunt anumite categorii pe care nu le poți include în toată regula generală. Nu poi să tratezi tot pe aceeași regulă”, a declarat ministurl de Finanțe.