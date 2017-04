Ministrul Finanţelor: Afirmaţia că cineva a tăiat banii de investiţii ca să protejeze deficitul este total incorectă

Investiţiile nu se realizează în România din lipsă de capacitate administrativă în legătură cu întocmirea de proiecte şi din lipsa unei legislaţii coerente în materie de achiziţii publice, iar afirmaţia că cineva taie din banii de investiţii ca să protejeze deficitul este total incorectă, a declarat duminică, la Digi 24, ministrul Finanţelor Publice, Viorel Ştefan.



"Nu confirm acea teorie că cineva taie bani de la investiţii. Eu ştiu şi sunt convins că nu se realizează investiţii în România din lipsa de capacitate administrativă în legătură cu scrierea de proiecte, cu întocmirea de proiecte de investiţii, cu lipsa unei legislaţii coerente în materie de achiziţii publice, cu un sistem care blochează sistemul de achiziţii. Niciodată în execuţia bugetară nu am identificat un ordonator de credite care să spună că ar fi avut proiecte în derulare, ar fi putut să starteze nişte proiecte şi i-a lipsit plafonul de finanţare. Acest lucru se întâmplă la administraţia locală. E un paradox. Administraţia centrală nu are capacitate să facă proiecte, să le implementeze, şi are plafoane de cheltuieli pentru investiţii, administraţia locală s-a dovedit că are această capacitate, pentru că acolo vorbim de proiecte mai mici, cu dispersie pe toată ţara, are capacitate şi acolo este limită din punct de vedere al finanţării. Dar afirmaţia că cineva a tăiat banii de investiţii ca să protejeze deficitul este total incorectă", a explicat Viorel Ştefan.



Întrebat despre cea mai mare investiţie publică programată pentru acest an, ministrul Finanţelor a menţionat 90 de kilometri de autostradă "şi tot ce scrie în programul nostru de guvernare".



"Cred că în 2017, aşa cum spunea ministrul Transporturilor, va inaugura peste 90 km de autostradă. E o investiţie în curs..Demarează în 2017 tot ce scrie în programul nostru de guvernare, cu eşalonare în timp", a spus Viorel Ştefan.



Conform datelor Institutului Naţional de Statistică, investiţiile nete realizate anul trecut în economia naţională au însumat 70,281 miliarde de lei, fiind în scădere cu 3,3%, comparativ cu 2015.AGERPRES