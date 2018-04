Mişa: Va fi un an dificil pentru încasări, suntem foarte în urmă

Anul 2018 va fi unul prost pentru ANAF în privinţa încasărilor, pentru că programul acestora este foarte în urmă, a declarat Ionuţ Mişa, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF). Potrivit acestuia, una dintre cheile importante în creşterea gradului de colectare este informatizarea sistemului.



„Anul 2018 va fi un an dificil din punct de vedere al încasărilor, pentru că programul de încasări este foarte în urmă. Probabil vor fi şi alte modificări care vor suplimenta planul de încasări, şi atunci cred că este foarte important să ne uităm mult mai atent la componenta de IT. M-aş bucura ca fiecare dintre dumneavoastră să încerce să utilizeze programul IT cât mai bine, să încerce să descopere celelalte structuri, celelalte componente. Aş vrea, şi o să iniţiem, un proces de instruire pentru fiecare program informatic, astfel încât să puteţi transmite informaţii cât mai precise, cât mai utile, cât mai rapid”, le-a transmis Mişa celor prezenţi la bilanţul Direcţiei Regionale de Finanţe Publice Iaşi.

„Din punctul meu de vedere, cheia stă în asistenţa contribuabilului. V-aş ruga să interacţionaţi cât mai mult cu contribuabilii şi să oferiţi cât mai multe informaţii. Avem schimbări majore din punct de vedere fiscal, schimbări de mentalitate din punct de vedere fiscal. Aş vrea în primul rând dumneavoastră să le cunoaşteţi şi să le transmiteţi contribuabililor”, a spus Mişa.

El a atras atenţia că mai există sincope şi răspunsuri destul de mult diferite la aceeaşi întrebare. „Vreau să răspundem punctual unei solicitări a unui contribuabil, vreau să eliminăm acele şabloane sau răspunsuri tip în care dăm copy paste din Codul de procedură fiscală sau din Codul fiscal. Credeţi-mă, toţi cei care au scris o adresă sau o solicitare către ANAF pot citi şi singuri, important este ca noi să le răspundem sau să le interpretăm Codul fiscal sau Codul de procedură fiscală pentru a şti exact ce au de făcut”, a subliniat Ionuţ Mişa. De asemenea, şeful ANAF a spus că pentru a oferi servicii fiscale de calitate trebuie să crească gradul de profesionalism: „Trebuie să crească gradul de profesionalism, trebuie să crească foarte mult modul în care interacţionăm cu contribuabilii, trebuie să oferim servicii fiscale de calitate, din ce în ce mai bune”.