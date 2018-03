Avertisment de la BNR: Ne pândeşte o criză foarte dureroasă, aproape ca în 2008

Foto: Lucian Alecu





Revoluţia fiscală a dus la creşterea inflaţiei, la fel ca şi majorarea prețurilor la gaze, la lumină sau la combustibilii. Banca Naţională nu are nicio putere asupra preţurilor administrate sau politicilor fiscale. Asta le-a spus Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, senatorilor prezenţi ieri la Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului.

“Noi țintim inflația, dar o țintim cu măsuri indirecte. Puțină lume știe că la BNR nu avem niciun inspector de prețuri, așadar noi nu putem să intervenim direct asupra prețurilor sau să-i întrebăm pe unii de ce au pus prețurile respective (...) Noi putem să folosim o serie de măsuri, inclusiv cele care țin de supravegherea macroprudențială, dar sunt măsuri mai puțin ortodoxe și presupun limitarea creditării pentru anumite persoane fizice”, a spus Isărescu. Acesta a precizat că BNR a fost nevoită să majoreze de două ori dobânda de politică monetară din cauza creşterii accelerate a inflaţiei, cu efecte ample asupra mediului economic. Banca centrală a majorat în 2017 dobânda cheie, în ianuarie la 2% pe an, de la 1,75%, şi în februarie la 2,25% de la 2% pe an.

“În legătură cu fermitatea politicii monetare... suntem între ciocan și nicovală. Unii ne-au acuzat că nu am fost foarte fermi, alții că am dat la început de an cu capul ca berbecul în creșterea economică prin majorări de dobândă”, a spus Isărescu. El s-a referit şi la ultimul raport al Fondului Monetar Internaţional în care se spune că, dacă politica monetară nu va fi ajutată de către politica fiscală, Banca Naţională nu are altă soluţie decât să majoreze şi mai mult ratele de dobândă.