Noutățile și ofertele de la Târgul de Turism al României

Dan Marinescu/Intact Images





Agenţiile de turism, tour-operatorii şi companiile de transport, prezente în aceste zile la Târgul de Turism al României (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele românilor, începând cu cele "şoc" de la 1 euro cazarea în insule greceşti, până la destinaţii exotice şi croaziere de mii de euro în Mexic, Peru sau Africa de Sud.



Vacanţă de Paşte, de 1 mai sau de Rusalii în ţară sau străinătate, sejururi la Marea Neagră pe litoralul românesc sau cel bulgaresc, peisaje autentice în Delta Dunării, staţiuni balneo şi spa, zone tradiţionale, oraşele turistice din România, toate pot fi găsite în ofertele celor aproape 300 de expozanţi din 14 ţări, care sunt prezenţi la TTR.



Cei care ajung la Romexpo pot avea parte şi de numeroase discounturi, beneficii de plată cu vouchere de vacanţă sau plata în rate lunare cu carduri de credit, dar şi cadouri garantate pentru rezervările efectuate pe durata Târgului.



* La standul TUI TravelCenter, românii pot găsi reduceri pentru cazarea pe litoralul românesc de până la 80%, în special în perioada de început de sezon sau pentru Delta Dunării, în Green Village Resort, unde turiştii pot avea parte de mare şi deltă la un loc, dar şi de peisaje unice în Europa.



"Green Resort face parte din grupul nostru de companii şi avem acum o ofertă foarte specială, valabilă în luna aprilie. Un sejur de trei zile, începând cu data de 10 aprilie şi până pe 24 aprilie, cu cazare în cameră dublă şi mic dejun, inclusiv transfer de la Murighiol până la resort, tariful este 69 de euro pe persoană. Evident în limita locurilor disponibile", a declarat pentru AGERPRES Marian Buturache, manager în cadrul TUI TravelCenter.



Green Village Resort este pregătit însă cu pachete speciale tot anul, astfel că, după deschiderea sezonului, în minivacanţa de 1 mai, poate fi cumpărat un pachet de 3 nopţi/persoană la 195 de euro cu demipensiune, seri folk şi karaoke, excursii la Gârla Turceasca şi în locul unde se varsă Dunărea în mare. Un cadou perfect pentru părinţi şi bunici poate porni de la 146 de euro în Green Village, care include trei nopţi de cazare/persoană cu demipensiune, o excursie şi o masă tradiţională în sat, dar şi un masaj de relaxare, oferta fiind valabilă în perioada 10 aprilie - 31 mai sau 16 septembrie - 31 octombrie.



Ofertele pentru cei care îşi sărbătoresc luna de miere pot pleca de 590 de euro/cuplu pentru 4 nopţi de cazare cu demipensiune, o cină romantică în foişor şi un mic dejun pe plajă, o excursie la vărsarea Dunării în mare şi un masaj de relaxare. De asemenea, un pachet pentru o familie pleacă de la 685 de euro pentru 4 nopţi cu demipensiune, inclusiv transferul până la resort, închiriere de biciclete, excursie şi masaj.



Pentru cei care vor să se cazeze în campingul resortului oferta pleacă de la 33 de lei/căsuţă de persoană sau 14 lei în cort/persoană.



De asemenea, reprezentantul TUI TravelCenter a precizat că pentru Turcia, în Alanya, agenţia are o ofertă interesantă, la numai 329 euro/persoană pentru 7 nopţi la un hotel de 5 stele, cu regim de masă all inclusive, transport cu avionul şi transfer la hotel, plecarea fiind din 25 aprilie sau 2 mai 2018.



În ceea ce priveşte destinaţiile exotice, în creştere în ultima perioadă, agenţia are o ofertă specială în Bali, cu plecare în data de 16 mai, la un preţ de 899 de euro pentru 12 nopţi de cazare la un hotel de trei stele bine cotat, cu mic dejun, şi transfer de la aeroport la hotel.



"Cred că este o destinaţie bine venită pentru însurăţei, pentru că după Paşte ştim bine că încep nunţile", spune Buturache.



Un alt produs valabil doar în perioada târgului este circuitul în Singapore şi Kuala Lumpur, la un preţ de 1.799 de euro/ persoană pentru 10 nopţi de cazare în locuri din cele două destinaţii şi transport asigurat cu avionul.



"Aş mai puncta destinaţia pe care o vindem cel mai bine şi a cunoscut o reală creştere de anul trecut - Krabi (Thailanda) - este nou lansată şi costă 599 de euro/sejur, 7 nopţi de cazare la un hotel 3 stele cu mic dejun, transport cu avionul şi transfer de la aeroport la hotel. Oferta este valabilă pentru luna aprilie şi luna noiembrie. De asemenea, în Europa aş menţiona Spania, cu insula Mallorca, unde avem o ofertă specială la începutul lunii iunie - 599 de euro de persoană - cazare 7 nopţi în hotel de 4 stele, demipensiune, transport cu avionul şi transfer la hotel. Este valabilă la târg această ofertă, dar cu posibilitatea de extindere", susţine reprezentantul agenţiei.



Pe de altă parte, o croazieră în Caraibe, în care se îmbină partea de croazieră cu sejurul, are un preţ de 1.999 euro, valabil doar pe perioada târgului. Plecarea se face cu avionul până în Cuba, la Havana, unde se stă o noapte, apoi turiştii se îmbarcă pe vasul de croazieră timp de 7 nopţi şi se ating astfel mai multe destinaţii din Mexic, Honduras şi Belize, iar apoi se face întoarcerea în Cuba, cu încă patru nopţi cazare în Varadero.



* Christian Tour aduce la Târgul de Turism al României circuite interesante în destinaţii precum Rusia, Ţările Scandinave, Italia, Spania ori Marea Britanie, dar şi în China, Japonia sau Indochina.



"Dacă până acum aveam Maldive, Thailanda, Punta-Cana în Republica Dominicană, ca destinaţii recunoscute pentru petrecerea unui sejur la plajă, acum am adus în plus circuite pe 12-14 zile în China, Japonia sau Indochina (Laos, Vietnam Cambodgia). Sunt proaspăt lansate aceste circuite. În Japonia, un circuit de 9 zile costă de la 1.895 de euro de persoană, dar la care se adaugă 599 de euro taxe, şi include transport cu avionul, cazare cu mic dejun la hotel de patru stele şi însoţitor de grup, ghid în limba română. În Africa de Sud turiştii pot pleca în călătorie dacă plătesc de la 1.795 de euro plus 695 euro taxe/persoană, timp de 14 zile, în Mexic, 10 zile, de la 1.345 de euro plus 690 euro taxe de aeroport, în Peru, de la 1.895 euro plus 499 euro taxe, tot 10 zile, iar în Brazilia şi Argentina, combinat, un sejur costă de la 995 de euro de persoana plus 795 taxe de aeroport", spune Raluca Hatmanu, director de comunicare Christian Tour.



De asemenea, agenţia a venit la TTR 2018 cu reducerile care se oferă în perioada de early booking, dar la care se adaugă un extra-discount pe perioada târgului, iar acestea ajung până la 50%.



"Pe lângă acestea, în anumite intervale de timp, pe perioada târgului, sunt scoase "oferte şoc", ceea ce înseamnă un euro cazare pe insula elenă Evia, la care se adaugă costul transportului. Turistul poate opta pentru maşina personală sau transport charter cu autocarul. De asemenea, aducem şi bilete de avion, de la 4 euro în charterele noastre, dar acestea sunt oferte limitate şi aici principiul este primul venit- primul servit", spune reprezentantul agenţiei.



Nu lipsesc din oferta Christian Tour pachete all-inclusive în destinaţii precum Antalya, Creta sau Corfu pentru vara acestui an, unde preţurile încep de la 99 de euro/ persoană/sejur de 7 zile, şi transport cu avionul.



"Avem circuite în Europa: Franţa, Italia, Suedia, iar cei care vin să cumpere aici la târg un astfel de pachet primesc o parte din excursiile opţionale gratuit. Doamnele au un extra-discount de 10% pentru că se apropie 1 şi 8 martie. Cele mai bine vândute sunt sejururile de vară, în Turcia, Grecia şi Bulgaria, această ţară fiind foarte căutat şi pentru ofertele de Paşte, 1 mai sau Rusalii. În perioada 6 - 10 aprilie, turiştii au oferta de 31 de euro/noapte/persoană la regim all inclusive, cu transport la alegere. De asemenea, sunt şi pachete pentru Paşte tradiţional în ţară, în Maramureş şi Bucovina, în regiuni cu tradiţie", adaugă Raluca Hatmanu.



* Ofertele Eximtur pentru sezonul de vară, aferente destinaţiilor din străinătate, litoral şi pachete charter pentru Grecia, Bulgaria, Turcia, Spania sau Cipru beneficiază de reduceri de până la 30%. Compania este prezentă la târg cu programe proprii - croaziere şi pachete pentru destinaţii exotice, pachete charter pentru vacanţe pe litoralul Ciprului, circuite, croaziere în toată lumea, vacanţe în destinaţii exotice şi citybreak-uri, pachete pentru vacanţe la schi şi pachete pentru perioade speciale - 8 Martie, Paşte, 1 Mai, Rusalii şi 1 iunie.



"În acest an special pentru România, compania vine în întâmpinarea clienţilor cu o diversitate de pachete de turism intern atractive, precum oferta de tururi sau excursii cu ghid, asociate pachetelor de cazare din principalele oraşe turistice din România: Braşov, Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara. În acest sens, la standul companiei, vizitatorii vor găsi noul catalog 'Cazare în oraşe din România', unic în piaţa de profil prin multitudinea ofertelor de produse turistice. Tot în acest an aniversar, împreună cu experţii în vacanţe şi călătorii, clienţii îşi vor putea realiza trasee personalizate care să străbată diferite regiuni istorice sau chiar întreg teritoriul României, cu plecare din orice punct al ţării", a afirmat directorul general al Eximtur, Lucia Morariu.



În 2018, Eximtur apreciază că se va menţine trendul ascendent pentru destinaţia Turcia, care a cunoscut o revenire semnificativă în 2017, Ciprul urmând să devină, de asemenea, o destinaţie de litoral extern din ce în ce mai solicitată. Şi interesul pentru destinaţiile exotice va cunoaşte o dinamică în creştere, demnă de remarcat fiind deschiderea turiştilor spre destinaţii mai puţin populare până acum, precum Tunisia, Bora Bora sau Zimbabwe.



* Turoperatorul Paralela 45 vine la TTR cu noi destinaţii noi şi reduceri de până la 60%. Reducerile din perioada de early booking şi de târg sunt oferite de partenerii hotelieri ai turoperatorului. Astfel, pentru insulele greceşti Samos şi Lesbos, preţurile încep de la 345 euro/persoană, adică o reducere de 30%. Pentru Antalya, reducerile de până la 60% fac ca preţurile pachetelor să înceapă de la 424 euro/persoană, iar pentru Bodrum, de la 469 euro/persoană. Pentru destinaţiile spaniole, reducerile aduc preţul vacanţelor în Mallorca de la 566 euro/persoană, iar în Gran Canaria, de la 753 euro/persoană.



* TAP Air Portugal a început din 20 februarie o campanie de reduceri de circa 10% pe toate destinaţiile, la toate tarifele biletelor de avion, iar oferta este valabilă până pe 5 martie, însă datele de călătorie pot fi alese de către turişti până pe data 15 decembrie 2018.



"Am început deja să rezervăm bilete de avion pentru revelionul 2018/2019, iar cea mai căutată destinaţie de revelion este Madeira - o insulă verde tot timpul, pe care o recomandăm tuturor. Se poate ajungă şi pe insula vecină, Porto Santo, pentru plajă, fiind o insulă ferită de vânturi. Lisabona este însă o destinaţie vedetă, inclusiv pentru revelion. Preţurile, dacă biletele se cumpără de acum sunt competitive, undeva la 200 de euro pentru Lisabona şi 250 de euro pentru Madeira. Portugalia în sine este frumoasă pentru turism din toate punctele de vedere, pentru toate gusturile, inclusiv pentru partea de surf, pentru turismul gastronomic şi pasionaţii de vinuri, dacă vorbim de vinul de Porto, regiunea din nordul Portugaliei. Din România, prima rută aleasă de turişti este Lisabona, iar ulterior Madeira, dar noi vrem să promovăm şi alte destinaţii, pentru că vine din urmă Maroc. Porta este al doilea oraş ca mărime şi ca importanţă al Portugaliei, are centru istoric inclus în patrimoniul UNESCO şi este extraordinar de văzut la pas. Portugalia deţine şi cel mai vestic punct al continentului european şi acolo se organizează tot timpul excursii, iar un reprezentant al oficiului de turism îţi oferă o diplomă când ajungi acolo", spune Claudia Stroescu, director de vânzări TAP Air Portugal pentru România şi Moldova.



Aceasta afirmă că turiştii ar trebui să aleagă această companie aeriană pentru că are zboruri zilnice către Lisabona şi de acolo către alte destinaţii, este o companie de linie cu servicii complete la bord, iar personalul său, echipajul şi piloţii, este renumit a fi printre cel mai bun dintre companiile aeriene din lume.



"Tap Portugal are şi o echipă foarte bună pe partea de mentenanţă a avioanelor şi efectuează revizia nu numai pentru flota proprie, dar şi pentru alte companii aeriene mari cu care are contracte. Are o flotă total reînnoită la ora aceasta, de doi ani s-a investit în avioane noi, inclusiv Airbus A330neo, pentru care TAP este compania de lansare şi care va intra în flotă în luna martie", a adăugat directorul TAP Air Portugal.



În acest an, operatorul aerian se focusează şi pe destinaţiile intercontinentale, precum Brazilia şi Canada, unde românii nu mai au nevoie de viză, iar biletele pentru Toronto sunt sub 500 de euro. "Încărcarea avioanelor a fost constantă şi a avut un grad foarte bun anul trecut, de 87%. Din acest motiv, în ciuda incidentelor din vara lui 2017, s-a luat decizia să se introducă al şaptelea zbor, deci o operare zilnică către Lisabona, iar din toamna lui 2018 vor fi opt frecvenţe săptămânale", afirmă Claudia Stroescu.



* TAROM a venit la TTR cu oferte diverse, dar şi pentru a prezenta avantajele produsului Flight-Pass, abonamentul cu zboruri avantajoase pentru orice destinaţie, adresat atât persoanelor fizice, cât şi juridice, pe destinaţii interne, dar şi externe. Produsul oferă un tarif fix pe întreaga sa durată de utilizare, dacă există un trafic minim de 6 bilete pe destinaţie externă şi de 10 bilete pe cea internă.



Printre ofertele de Paşte ale operatorului aerian naţional se număr destinaţii precum Barcelona, la preţuri începând cu 451 euro/persoană, transport cu avionul tur-retur şi 3 nopţi de cazare la un hotel de trei stele, Paris de la 392 de euro/persoană în aceleaşi condiţii, Atena de la 214 euro/persoană sau Istanbul de la 212 euro/persoană, dar într-un hotel de patru stele.



De asemenea, pe perioada TTR Tarom are oferte speciale pentru multe capitale şi oraşe europene cu preţuri de la 162 euro/ persoană la Belgrad sau Sofia, transport şi cazare două nopţi la un hotel de trei stele, dar care pot ajunge până la 292 euro/persoană, dacă turiştii aleg ca destinaţie capitala Marii Britanii. Perioada de călătorie este valabilă până pe 27 octombrie, însă biletele trebuie achiziţionate până pe 28 februarie.



* Compania Blue Air este prezentă la TTR cu o ofertă completă de curse regulate şi curse charter. În total, peste 100 de rute sunt prezentate vizitatorilor, oferite în România şi în străinătate, potrivite oricărui buget sau tip de călătorie (recreaţională, de afaceri, individuală, de grup, excursie sau sejur).



În februarie, Blue Air a anunţat o nouă rută, de la Bucureşti spre Palma de Mallorca, primul zbor fiind programat pe 16 iunie. De asemenea, compania prezintă cele 33 de rute inaugurate în 2017, alături de cele pe care le va inaugura în 2018.



Special pentru vizitatorii Târgului de Turism al României, compania aeriană va organiza o tombolă cu premii atractive, pentru cei care vizitează standul Blue Air.



* Şi CFR Călători a venit cu oferte pe perioada târgului de turism, respectiv 45% reducere la biletele de tren în trafic intern, emise la standul propriu de la Romexpo, pentru trenurile cu regim de rezervare, dar şi vouchere care oferă 45% reducere la cumpărarea biletelor de tren valabile până la data de 15 aprilie 2018.



"În primăvara aceasta, CFR Călători vine cu reducerea de 45% pentru vânzarea biletelor online la stand şi aici ne referim la bilete disponibile pentru vânzarea online pentru adult, copil elev, posesor Card Tren Plus şi grupuri între 2 şi 5 persoane. De asemenea, avem vouchere cu 45% reducere la cumpărarea biletelor de tren, valabile până la data de 15 aprilie 2018, data limită de cumpărare, iar călătoriile până pe 14 mai 2018. Pentru 24 februarie, de Dragobete, oferim o reducere de 50% la plimbarea în doi, adică "jumătate tu, jumătate noi", pe trafic intern. În traficul internaţional sunt oferte, nu doar pe perioada târgului ci tot timpul anului. De exemplu, pentru un drum Bucureşti-Viena biletul costă 39 euro, dar se aplică unui număr limitat de locuri. Pentru călătoriile în Europa, avem un abonament valabil 30 de zile, cu reducere de 15%", spune Dorina Litră, specialist relaţii publice în cadrul CFR Călători.



* Turiştii care aleg să meargă în vacanţe în India cu Agenţia Karpaten Turism pentru un circuit în Triunghiul de Aur pot plăti preţuri începând de la 899 de euro/persoană pentru un sejur de 7 nopţi, transport cu avionul şi demipensiune, asistenţă turistică în limba română şi o plimbare cu rişca şi jeepul în Jaipur. Un pelerinaj în Ţara Sfânta cu 5 nopţi cazare poate pleca de la un preţ de 459 de euro/persoană în regim de demipensiune, la un hotel de patru stele, iar un circuit şi safari în Africa de Sud cu cazare 9 nopţi în hoteluri de patru stele începe de la 1.699 euro de persoană. De asemenea, un circuit în SUA şi Canada de 13 nopţi cu mic dejun are un preţ începând de la 2.099 euro de persoană, iar parcurile de distracţii Disneyland Paris sau Portaventura din Spania au preţuri începând de la 499 de euro/persoană pentru 3, respectiv 5 nopţi cazare în hoteluri de trei stele cu mic dejun sau demipensiune.



* Românii care vor să opteze pentru tratament balneo în staţiunea Bazna din judeţul Sibiu pot scoate din buzunare între 575 lei/pachet/loc, timp de cinci zile în extrasezon şi 675 de lei/pachet/loc în plin sezon, cu cazare la Bassen Pension, iar pentru trei zile în Perioada Paştelui, 645 de lei/pachet/ persoană/ cu toate mesele incluse. Cei interesaţi de gastronomie pot descoperi bucătăria tradiţională ardelenească într-un weekend gastronomic, dacă vor scoate din buzunare cel puţin 320 de lei/persoană, unde preparatele locale vor fi vedete culinare.



Un pachet "Zacuscă şi murături" de trei zile, în care pe lângă degustări se vor prepara şi aceste bunătăţi, poate costa până la 280 de lei/persoană.



Pensiunea vine şi cu oferte "trăsnite" pentru turişti precum: "Pliveşte un strat şi ai cina gratis", "Îţi plăteşti burta" - o ofertă de weekend unde preţul se calculează în felul următor: 1 cm este egal cu 1 leu, respectiv preţul camerei este circumferinţa burţii domnului x 1 leu = preţul camerei pe noapte. Şi ofertele trăsnite pot continua: pedalează 50 de km sau fă o drumeţie de 15 km şi primeşti o cină gratis, oferta fiind valabilă pentru oaspeţii cazaţi la pensiune, sau dacă turiştii prezintă o fotografie "artistică" din pensiune şi este postată pe pagina de facebook a pensiunii pot primi o ciorbă gratis.



Peste 290 de agenţii şi tour-operatori din 14 ţări expun, în perioada 22-25 februarie, pe o suprafaţă de peste 15.000 de metri pătraţi în cadrul celei de-a 39-a ediţii a Târgului de Turism al României, organizată la complexul expoziţional Romexpo.



Duminică, în ultima zi a târgului, programul de vizitare este între orele 10:00 şi 16:00. Biletul de intrare pentru adulţi, inclusiv studenţi, este de 10 lei/zi. Copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilităţi şi persoanele instituţionalizate au intrare gratuită.AGERPRES