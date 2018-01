(P) Cum schimba criza materiilor prime chimice piata de constructii si cum vor evolua preturile materialelor in continuare.

Anul ce se incheie a fost un an turbulent in privinta disponibilitatii si costurilor materiilor prime chimice, cu impact direct in piata materialelor de constructii. Efectele constau in cresterea preturilor de la raft la produse larg folosite (vopsele, spume poliuretanice, polistiren, etc).

Am stat de vorba cu Sebastian Carstoiu, Country Manager Penosil (subsidiara locala a Wolf Group, unul dintre liderii internationali in productia de spume poliuretanice si etansanti, cu o cota de piata (cumulata) in Romania de 20%, prin brandul Penosil plus etichete private pentru importanti jucatori din industrie).

Pentru a intelege tabloul, sa facem o scurta incursiune in ultimii 2 ani.

“China are cheia, avand cea mai mare capacitate de productie chimica, si o influenta globala majora. Pana in 2015 pretul petrolului si al materiilor prime chimice a fost scazut, ajungand spre minime istorice. In 2016, in China au inceput consistent politicile green ce presupun implementarea de legi stricte si taxe suplimentare pentru protectia mediului. Companiile din industria chimica trebuie sa reduca poluarea cu 40%. Conform Cefic Chemdata International, sunt 250 companii inchise definitiv si peste 1000 oprite temporar pentru retehnologizari. In multe provinicii nicio noua licenta pentru productie/extractie miniera nu este permisa pentru urmatorii 3 ani.

Pe de alta parte, atat in China cat si in Europa, 2016-2017 a fost o perioada cu crestere economica rapida, cererea de materii prime a depasit oferta iar preturile lor au “expandat” dramatic in 2017.

Acest deficit de materii prime a generat scumpiri bruste si repetate de-a lungul anului 2017, creand turbulente si un efect de migratie intre producatori ai jucatorilor din zona de distributie a produselor finite. Preturile la polimeri, MDI si alti componenti au crescut cu valori cuprinse intre 70% - 120%, ducand la un pret de vanzare al produselor finite mai mare cu 25-35% acum fata de inceputul anului.

Previziunile sunt de mentinere a nivelului preturilor la un nivel ridicat si in 2018, deoarece cresterea sectorului constructiilor in Europa este semnificativa iar cererea depaseste in continuare capacitatea de productie. Pentru 2019-2020, este posibila o temperare si usoara revenire a preturilor, prin consolidarea unor noi unitati de productie de materii prime chimice in Emiratele Arabe Unite cat si extinderi de linii de productie in Europa.

Partea buna a acestei crize este imbunatatirea ofertei pentru piata, atat pentru traderi, cat si pentru utilizatorul final. Caci solutiile indoielnice calitativ si compromisurile vor fi limitate, neputand avea continuitate in aprovizionare.

In Wolf Group, ne bucuram de parteneriate stabile cu clientii nostri. Cu atat mai mult in astfel de conditii (de piata complicata) se dovedeste esential un “cerc virtuos al modului de lucru, pornind de la Incredere, Calitate, Tehnologie si Inovatie, Responsivitate, livrare la Timp, Flexibilitate si Pret”.

PENOSIL este brandul principal al Wolf Group, unul dintre principalii producatori internationali de spume PU si produse chimice pentru constructii, cu fabrici in Estonia, Spania, Rusia si Brazilia si subsidiare sau activitati de distributie in peste 80 de tari.