(P) Semințe de plante – succesul unui magazin virtual, extins în spațiul real

Un exemplu de succes din piața agricolă arată care sunt secretele dezvoltării unei afaceri în România, pornind de la un simplu magazin virtual, pentru a ajunge printre liderii de piață. Nu este vorba despre trucuri, ci despre seriozitate. Spre deosebire de vânzările haotice din spațiul virtual, care nu oferă niciun fel de garanție, un magazin virtual care funcționează ca o adevărată instituție, respectând atât cumpărătorul, cât și toate regulile pieței, demonstrează că o afacere corectă are șanse reale de succes, trecând din virtual în spațiul real, după ce reușește să câștige încrederea partenerilor, prin rezultate.

Magazinul virtual www.seminteplante.ro s-a înființat în februarie 2009, fiind, la acel moment, printre primele magazine virtuale din România, care se ocupau cu comercializarea semințelor de legume și a accesoriilor de grădinărit. Lansat inițial doar ca magazin online, cu serviciu de livrări prin firmele de curierat și Poșta Română, SemintePlante.ro deține astăzi și un showroom în București, unde clientii pot vedea produsele și pot primi sfaturi cu privire la activitățile horticole.

“În portofoliul nostru de produse includem semințe profesionale de legume de cea mai bună calitate, certificate. Comerțul cu semințe profesionale se realizează în baza autorizației și a atestatului privind comercializarea semințelor de legume, pe care cumpărătorul le poate verifica pe site. Colaborăm cu branduri de renume, recunoscute ca principalele producătoare de semințe și material săditor pe plan internațional, firme care investesc enorm în tehnologia și cercetarea semințelor, acordând o mare atenție procesării seminței. Printre calitățile care recomandă semințele noastre, și mai ales acești producători, putem enumera: semănarea mult mai ușoară a acestor semințe, răsărirea uniformă, protecția mai eficientă împotriva ciupercilor și dăunătorilor, precum și o producție mult mai mare.

Includem atât semințe obișnuite (soiuri), cât și hibrizi de foarte bună calitate, performeri pe toate planurile”, explică reprezentanții magazinului.

Societatea Ceres-Union SRL, cea care deține SemintePlante.ro, are sediul în Călărași, iar principalul obiect de activitate este comercializarea semințelor de legume. În ultimii ani și-a schimbat periodic platforma de comerț electronic, pentru a oferi clienților o experiență cât mai bună. Și-a îmbunătățit metodele și termenele de livrare, ajungând la 80% dintre comenzi livrate în maximum 48 de ore. A încheiat contracte de distribuție cu branduri celebre pe această piață: Kiepenkerl - Germania, Flortis - Italia, ETI - Marea Britanie. A creat și un blog interactiv, ce urmărește să comaseze toate informațiile necesare fermierilor și cultivatorilor amatori.

Specialiști puși la dispoziția clienților

Pe lângă semințele profesionale, SemintePlante.ro distribuie și o gama de semințe pentru amatori (seminte hobby) atât pentru obținerea de flori, cât și de legume. La toate acestea se adaugă soluții petru protecția plantelor, îngrășăminte și fertilizanți, folii, ghivece și alveole, sisteme de irigare prin picurare și multe altele. „Încercăm să oferim soluții de calitate pentru dezvoltarea agricolă în România, prin semințele profesionale și materialele auxiliare. De asemenea, oferim clienților consultanță de speciaitate. Odată cu lansarea noului website SemintePlante.ro, am creat un blog interactiv unde dorim să oferim cât mai multe informații privind hibrizii distribuiți, tehnologiile de producție, planuri de tratamente și fertilizare, noutăți de la marile companii și alte detalii utile pentru clienții noștri, care să vină în sprijinul activității lor. De asemenea, în cazul apariției unor probleme în cultură, suntem dispuși să ajutăm la găsirea soluțiilor. Clienții ne pot contacta prin formularul de contact disponibil pe site, formular în care se pot încărca și fotografii, pentru a putea înțelege mai bine problema pe care o au”, mai explică reprezentanții magazinului SemintePlante.ro. Răspunsul vine rapid, pe mail sau telefonic, din partea inginerului agronom care preia problemele clienților, spre soluționare.

Participare la cercetare și producție

Echipa magazinului online participă activ la producerea legumelor și a florilor, iar activitatea nu se oprește după efectuarea vânzării. “Ne dorim să rămânem aproape de producători, pe tot ciclul de producție, și să venim în ajutor cu tot ceea ce ne stă în putință. Am publicat pe site și câteva lucrări, o mică parte dintre cele pe care le-am realizat, cele mai interesante pentru clienții noștri”, mai spun reprezentanții magazinului SemintePlante.ro. Un exemplu de succes este în zona Gheorghe Doja (Ialomița), la Cooperativa Agricolă Recolta Gheorghe Doja, unde echipa magazinului a participat activ la producerea pepenilor și a specialităților, incluzând aici, pe lângă pepenii verzi și galbeni, și pepeni fără semințe, pepeni verzi cu miez galben și minipepene. Ceres Union furnizează în această zonă atât semințe de pepeni, cât și produse pentru protecția plantelor și fertilizanți, participând activ la alegerea tratamentelor.

Salate, roșii, specialități și plante decorative

În judetul Ilfov, SemintePlante.ro are un client care s-a specializat în cultivarea salatei verzi. Echipa magazinului a lucrat împreună cu el, pentru alegerea varietăților care urmează a fi cultivate, la elaborarea tratamentelor și a planurilor de fertilizare. Printre varietățile cultivate în ferma lui, echipa de cercetare a magazinului SemintePlante.ro studiază salata lollo rosa, salata lollo bionda, batavia, salata de căpățână, iceberg, andive/cicoare de grădină (salata frisee) și salata romană. Cultivarea se face tot timpul anului în solarii, iar în intervalul primăvară – toamnă, se face pe camp. În judetul Ialomița, SemintePlante.ro are o serie de cultivatori de rosii cherry. Lucrează împreună cu aceștia, pentru găsirea celor mai bune varietăți, pentru elaborarea planurilor de fertilizare și pentru găsirea celor mai bune soluții de ambalare și păstrare post-recoltă.

Tot în județul Ilfov, SemintePlante.ro are un client care colaborează cu echipa de cercetare pe partea de fertilizare a Freziei. De asemenea, în mai multe locuri din țară, SemintePlante.ro are fermieri sau clienți pasionați de cultura florilor, astfel încât echipa de cercetare este mereu pregătită să analizeze, să testeze, să studieze diverse soiuri, tehnologii și moduri de cultivare. “Anul trecut am lucrat cu un fermier din județul Călărași pentru dovlecii ornamentali (tărtăcuțe) iar pentru dovlecii de Halloween deja colaborăm cu ferme din Ialomița, Călărași, Dâmbovița și Giurgiu. Am folosit soiurile Mini turban, Sweet Dumpling, Pear Bicolor, Angel Wings pentru ornamentali și hibrizii Racer, Runner, Mars, Onion, Goldspeck pentru Halloween”, mai spun reprezentanții SemintePlante.ro.