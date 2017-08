Parteneriatul strategic dintre Airbus Helicopters şi IAR privind H215M întărit cu un acord pe 15 ani

Dan Marinescu/Intact Images





Airbus Helicopters şi IAR Braşov au decis să-şi extindă cooperarea exclusivă în ceea ce priveşte elicopterul multirol H215M, acordul dintre cele două companii fiind extins de la 5 ani la 15 ani.



"Potrivit acestui acord general, IAR va deveni principalul contractor pentru H215M pentru orice comandă viitoare dată de către Ministerul Apărării din România pentru înlocuirea flotei sale îmbătrânite. Iniţial semnat pe o durată de 5 ani, acordul a fost extins la 15 ani, subliniind în continuare angajamentul companiilor Airbus Helicopters şi IAR de a contribui împreună la modernizarea flotei de elicoptere multirol a forţelor armate române pe termen lung", se menţionează într-un comunicat al celor două companii.



Anunţul privind noul acord a fost făcut în prezenţa preşedintelui francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti, şi a preşedintelui român Klaus Iohannis.



"Suntem mândri că am extins acest acord ca rezultat al încrederii dintre IAR şi Airbus Helicopters. IAR a construit peste 360 de elicoptere sub licenţă Airbus Helicopters în ultimele decenii, ceea ce ne face încrezători în viitorul succes al H215M", a afirmat Neculai Banea, director general al IAR.



Conform acestui acord, IAR va acţiona drept contractant principal pentru toate comenzile viitoare de H215M care ar putea fi plasate de către Ministerul Apărării din România. De asemenea, acesta include şi cooperarea dintre Airbus Helicopters şi IAR privind producţia, asamblarea, personalizarea, activităţile suport şi de întreţinere a elicopterelor H215M destinate forţelor armate române şi exportul în cazul în care apar oportunităţi.



"Acest acord de 15 ani plasează IAR şi Airbus Helicopters în cea mai bună poziţie pentru a răspunde viitoarelor nevoi ale Forţelor Armate din România în contextul în care acestea îşi doresc reînnoirea flotelor de elicoptere multirol medii şi grele. Obiectivul nostru de a oferi plus valoare clienţilor noştri români prin punerea la dispoziţie a celei mai complete linii de produse şi servicii subliniază angajamentul ferm al companiei Airbus faţă de România. Fiecare unitate principală de afaceri Airbus contribuie direct la consolidarea bazei industriale europene de apărare. În prezent, Airbus asigură deja peste 5.000 de locuri de muncă directe şi indirecte în România, prin diviziile sale, Helicopters şi Defence and Space, Commercial Airplanes cu Premium Aerotec, precum şi prin parteneri industriali cum ar fi Aerostar, Turbomecanica, Aeroteh, Aerofina etc., ceea ce face din Airbus Helicopters cel mai mare investitor din domeniul aerospaţial din ţară", a declarat Olivier Michalon, senior vice president pentru Europa al Airbus Helicopters.



Airbus Helicopters este prezentă în România de peste cincisprezece ani prin centrul său Suport Client Airbus Helicopters România, o întreprindere a cărei cifră de afaceri este realizată în proporţie de 75% prin contracte de export. Fabrica Airbus Helicopters Industries, dezvoltată pe o suprafaţă de 10.000 m˛la Braşov, a fost inaugurată în 2016 şi va găzdui producţia de elicoptere H215 în România.



IAR Braşov, companie cu capital majoritar de stat, este unul dintre liderii naţionali ai României în domeniul aeronautic, specializat în fabricarea şi întreţinerea elicopterelor. În 2016, a generat venituri de 34 de milioane de euro şi a avut un număr de aproximativ 316 de angajaţi. IAR Braşov oferă o gamă largă de servicii atât pentru armata română, cât şi pentru clienţii internaţionali. Aceste servicii constau în principal în întreţinerea, repararea şi modernizarea elicopterelor militare şi furnizarea de piese de schimb.



Airbus este lider mondial în aeronautică şi servicii în domeniul spaţial. În 2016 a generat venituri de 67 miliarde de euro şi a avut aproximativ 134.000 de angajaţi. Airbus oferă cea mai complexă gamă de avioane de pasageri, cu capacităţi între 100 - 600 de locuri şi este, de asemenea, lider european în domeniile avioanelor cargo, de luptă, transport şi misiuni de salvare precum şi numărul 1 în Europa şi numărul 2 mondial în industria spaţială. În domeniul elicopterelor, Airbus livrează cele mai eficiente soluţii civile şi militare din lume.AGERPRES