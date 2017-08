Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut la 16% în luna iulie

Piaţa neagră a ţigaretelor a crescut în luna iulie, la 16%, cu 0,9 p.p. mai mult decât în mai 2017, arată datele Novel Research.



Conform unui comunicat al companiei, este vorba de prima majorare înregistrată din septembrie 2016, iar cea mai substanţială creştere a pieţei negre se înregistrează în partea de vest a ţării (plus 6,3 p.p. comparativ cu mai, până la 24,5%).



'Regiunea nord-est rămâne şi în luna iulie cea mai afectată de comerţul ilegal cu ţigarete, înregistrând o pondere de 38,4%, în creştere faţă de mai 2017 cu 1,1 p.p. Regiunea sud-vest continuă să aibă o cotă ridicată a comerţului ilicit, de 22%. În luna iulie, cea mai substanţială creştere a pieţei negre se înregistrează în partea de vest a ţării (plus 6,3 p.p. comparativ cu mai, până la 24,5%), în compensare cu scăderea din regiunea nord-vest, acolo unde în luna mai se înregistra cea mai abruptă creştere. Din punct de vedere al provenienţei, categoria cheap whites deţine în continuare cea mai mare pondere (59,7%), urmată de produsele provenite din Moldova (25,2%, în creştere cu 2,8 p.p. faţă de mai) şi Ucraina (8,5%, în scădere cu 7,2 p.p.). Ponderea produselor provenite din Serbia rămâne constantă', a declarat Marian Marcu, director Novel Research.



Potrivit Gildei Lazăr, director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova şi Bulgaria, câinii rămân cel mai eficient mijloc de combatere a contrabandei, în condiţiile în care aparatele scanner nu funcţionează, iar numărul agenţilor vamali e insuficient.



'După o scădere continuă timp de 11 luni, piaţa neagră creşte din nou. Chiar dacă vorbim despre o majorare uşoară, de sub 1 p.p., perioada în care aceasta se manifestă este de natură să ne îngrijoreze, pentru că luna iulie este, de regulă, o lună cu niveluri joase. În acest context, salutăm reluarea programelor derulate în cadrul protocoalelor semnate încă din 2005 cu ANAF şi Vama. Astfel, începând cu 28 august, va demara o nouă etapă de pregătire a echipelor canine, constând în înlocuirea câinilor care se pensionează şi dresajul noilor exemplare, stagii de întreţinere şi îmbunătăţire a tehnicilor de control pentru echipele existente, activităţi de evaluare etc. După extinderea programului de combatere a contrabandei cu ajutorul echipelor canine în Moldova, câinii special instruiţi pentru depistarea ţigaretelor ilegale vor fi prezenţi şi în punctele vamale din Serbia, cu sprijinul JTI. Aşa cum am mai declarat anterior, în condiţiile în care scannerele nu funcţionează, numărul agenţilor vamali e insuficient, iar dotările tehnice şi informatice precare, câinii rămân cel mai eficient mijloc de combatere a contrabandei", a afirmat Gilda Lazăr.



La rândul său, Alexandra Olaru, director Corporate Affairs, Philip Morris Romania, consideră că piaţa neagră a tutunului distorsionează mediul de business şi are implicaţii serioase la nivel social şi economic.



'Măsurile împotriva acestui fenomen trebuie să fie puternice, constante şi integrate într-o viziune pe termen lung', susţine Alexandra Olaru.



Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), prin Direcţia Generală a Vămilor, a declanşat pe 10 iulie a.c. "Operaţiunea Scut IV", pentru combaterea traficului ilicit la frontierele UE. Conform comunicatului ANAF, 'echipele mobile şi echipele canine din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor împreună cu inspectorii vamali din cadrul direcţiilor regionale vamale Braşov, Craiova, Cluj, Galaţi, Iaşi, Timişoara au întocmit 147 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, aplicând amenzi în valoare totală de 986.890 lei şi 5 sesizări penale în cadrul Operaţiunii Scut IV. Au fost confiscate 482.098 bucăţi ţigarete, 1.070 litri alcool, 6 autoturisme, 37.312 kg produse energetice şi alte bunuri în valoare de 104.422 lei'.



Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al României, după cel petrolier. În 2015, companiile de tutun au virat la buget circa trei miliarde de euro, însemnând accize, TVA, taxe şi contribuţii. Suma reprezintă aproape 2% din PIB, ceea ce înseamnă echivalentul bugetului destinat Apărării. AGERPRES

