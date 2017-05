Premieră în Programul Rabla, statul încurajează achiziționarea de mașini electrice

Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional - "Rabla Clasic" şi "Rabla Plus"- vor putea fi accesate de către persoanele fizice şi juridice începând din 18 mai, mai devreme cu o lună decât în 2016, a anunţat, joi, în conferinţa de lansare a celor două programe guvernamentale, ministrul Mediului Graţiela Gavrilescu.



"Este un moment extrem de important atât pentru Ministerul Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu, cât şi pentru românii care aşteaptă cele două programe. Am promis că atât "Rabla Clasic", program aflat la a 13-a ediţie, cât şi "Rabla Plus" vor avea proceduri rapide.Românii persoane fizice şi juridice pot accesa cele două programe începând de săptămâna viitoare (joi, 18 mai n.r.). Ne-am fi dorit să lansăm programele într-un adevărat salon auto, însă astăzi am organizat în faţa Ministerului Mediului un mini salon auto, ce poate fi admirat de toată lumea. Toţi românii vor să trăiască într-un mediu curat, nepoluant şi în care emisiile de CO2 să fie zero", a subliniat Gavrilescu.



Potrivit ministrului Mediului, subvenţia acordată în cadrul programului "Rabla Plus" pentru maşinile sută la sută electrice este de 10.000 de euro.



"Noutatea în acest program este că persoanele care vor să acceseze finanţare prin "Rabla Plus" şi au acasă o maşină mai veche de 8 ani nu trebuie neapărat să o caseze. Ei pot merge direct la dealer şi să solicite subvenţia de 10.000 de euro. În schimb, cetăţenii care au acasă o maşină mai veche de 8 ani şi vor să o caseze, pot adăuga la cei 10.000 de euro, încă 6.500 de lei obţinuţi din casare", a explicat ministrul Mediului. Oficialul a precizat, totodată, că în cazul achiziţiei de maşini ecologice hibrid plug-in se va acorda în acest an o subvenţie de 4.500 de euro. La această sumă se poate adăuga încă 6.500 de lei în cazul în care beneficiarul doreşte să îşi caseze maşina mai veche de 8 ani", a menţionat ministrul Mediului.



Pe de altă parte, pentru programul "Rabla Plus" valoarea voucherului acordat în 2017 rămâne la 6.500 de lei, similar cu cel din 2016 şi 2015.



Bugetul alocat pentru acest an în cazul programului "Rabla Clasic" se situează la 180 de milioane de lei iar pentru "Rabla Plus" la 45 de milioane de lei.



Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional prevede introducerea de praguri maxime de emisii de CO2 ale autovehiculelor pentru achiziţia cărora se poate obţine prima de casare, plecând de la 130 g/CO2/km în anul 2017, până la o valoare de maxim 95 g/CO2/km în anul 2019.



Finanţarea acordată prin prezentul program, care va avea caracter multianual, reprezintă o strategie pentru o perioadă de 3 ani (2017 - 2019), prin care Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) îşi propune să contribuie la încurajarea achiziţiei de autoturisme noi din ce în ce mai performante din punct de vedere al impactului asupra mediului.



Noutatea programului este că, începând din 2017, se introduc praguri maxime de emisii de CO2 ale autovehiculelor pentru achiziţia cărora se poate obţine prima de casare. Astfel, cuantumul primei de casare va fi de 6.500 de lei şi se va acorda în funcţie de cantitatea de emisii de CO2/km generată de sistemul de propulsie al autovehiculului nou achiziţionat, în regim de funcţionare mixt, după cum urmează: în anul 2017, pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 130 g CO2/km; în anul 2018, pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km; în anul 2019 pentru autovehiculul nou al cărui sistem de propulsie generează maximum 110 g CO2/km.



Ecotichetul se scade din preţul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului achiziţionat, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse financiare complementare: credite bancare sau finanţare în baza unui contract de leasing financiar.



Ediţia din 2016 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Programul "Rabla'') pentru persoanele fizice a fost lansat pe data de 14 iunie, iar bugetul alocat iniţial celor două axe ale Programului ("Rabla'' şi 'Rabla Plus') a fost de 220 de milioane de lei, din care 75 de milioane de lei alocate extensiei ''Rabla Plus'', atât pentru achiziţionarea de autovehicule noi electrice şi electrice hibride, cât şi pentru finanţarea reţelei de staţii de încărcare a acestora.



Ulterior, programul a beneficiat de trei suplimentări de buget: prima pe 18 iulie (cu 4.000 de tichete electronice), a doua în 12 octombrie (cu 2.000 de tichete, în valoare de 12 milioane lei) şi cea de-a treia în 21 noiembrie (un plus de 3.538 de vouchere, în valoare de aproximativ 23 de milioane de lei).AGERPRES