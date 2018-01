Preţul petrolului ar putea să scadă în 2018, daca...

Preţul petrolului ar putea să scadă în 2018 sau, cel mult, să rămână în intervalul în care se tranzacţionează în prezent, dacă nu vor exista tensiuni geopolitice majore, potrivit unei analize realizate de Saxo Bank.

"Petrolul WTI şi Brent au început cu dreptul 2018. ... Nu mai puţin de 27.000 de contracte WTI şi Brent au fost cumpărate de Crăciun, ceea ce înseamnă că avem poziţii cumulate de 977.000 de loturi. Nu departe de recordul din februarie, 2017", se arată în analiza băncii, realizată de Ole Hansen, scrie agerpres.

Producţia din SUA a atins peste 9.000.000 barili/zi, potrivit datelor lunare furnizate de Energy Information Administration, fiind doar o chestiune de timp până când se va ajunge la 10 milioane. Pe langa întreruperile de producţie din octombrie, preţul petrolului a găsit sprijin şi în reducerea stocurilor din SUA, cu peste 100 milioane de barili faţă de recordul din martie 2017. O cădere de asemenea proporţii a ajutat preţul să sară, deşi "gaura" din stocuri se datorează în mare parte exportului. Acum, între ianuarie şi martie, stocurile au o creştere sezonieră, din cauza încetinirii activităţii din rafinării, a explicat Hansen.

In opinia lui, în condiţiile în care OPEC şi Rusia au promis că ţin producţia sub control, cele două chestiuni care vor determina preţul petrolului în 2018 sunt răspunsul producţiei la preţurile mari ale producătorilor de petrol de şist din SUA şi performanţa economică globală. Un nou an cu o creştere robustă a cererii în zona OPEC de aproximativ 1,4 milioane barili/zi (media estimată de OPEC, IEA şi EIA) ar putea fi întrunită de producţia statelor non-OPEC.

"Chiar dacă am înlătura riscul geopolitic, poziţiile long record pe WTI şi Brent ar putea fi periclitate de preţul petrolului care caută noi surse de creştere. Avem, de asemenea, semne de îngrijorare legate de economia Chinei care ar putea duce la o scădere a cererii. Preţul carburanţilor în SUA ar putea creşte - o nouă sursă de risc la adresa preţului petrolului, pentru că va scădea cererea de consum. Totusi, Brent s-ar putea tranzacţiona mai degrabă în intervalul 50 - 60 de dolari, decât 60 - 70 de dolari. Spre finele anului, vedem petrolul Brent la 60 dolari/b şi WTI la 57 dolari/b", se arată în analiză.

În ceea ce priveşte creşterea preţului, riscul geopolitic rămâne principala sursă deoarece au fost suficiente crize în a doua jumătate a lui 2017 şi ar putea contrazice prognoza de preţuri stabile sau chiar în scădere pe 2018 pentru ţiţei.