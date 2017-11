Producătorii de ţigări, nemulţumiţi de noile planuri ale UE privind trasabilitatea pachetelor

Executivul comunitar vrea să urmărească pachetele de ţigări de la fabrică la raftul magazinelor utilizând un cod electronic, ultima măsură destinată combaterii vânzărilor ilicite de ţigări care diminuează veniturile din taxe ale guvernelor europene cu peste 10 miliarde de euro pe an. În acest sens, Comisia Europeană vrea să permită statelor UE să se abată de la actualul standard din industria ţigaretelor, apreciind că orice costuri suplimentare pentru companii vor fi neglijabile. Însă discrepanţa riscă să provoace dificultăţi tehnice pentru producătorii de ţigarete şi să submineze investiţiile făcute deja de aceştia, care în cazul BAT se ridică la 60 de milioane de lire sterline (79 milioane de dolari) în ultimii trei ani.



"E ca şi cum ai spune că Europa nu va mai măsura distanţa în kilometri pentru că industria auto susţine acest lucru, aşa că guvernele sunt libere să pună la punct propriile lor sisteme de măsurare. Se creează un sistem foarte complicat fără niciun motiv", a declarat directorul de reglementare de la BAT, Ronan Barry.



Piaţa europeană de produse din tutun are o valoare de aproximativ 200 miliarde de euro pe an, potrivit portalului de statistică Statista. În schimb, în 2016 contrabanda şi contrafacerea au reprezentat peste 9% din consumul de ţigarete din UE, sau 48 miliarde de ţigarete, ceea ce a provocat pierderi de 10,2 miliarde de euro sub formă de taxe necolectate, susţine KPMG.



"Sistemul propus de tip track-and-trace are potenţialul de a genera beneficii în valoare de mai multe miliarde de euro pentru societate, în timp ce costurile sunt foarte mici şi vor fi suportate în principal de sector", a declarat purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, pentru sănătate şi siguranţă alimentară, Anca Păduraru.



Noul sistem cere aplicarea unor coduri electronice pe fiecare pachet de ţigări vândut în UE. Producătorii de ţigări aplică deja coduri electronice pe fiecare carton şi bax de ţigări, utilizând actualul standard urmat de majoritatea industriilor din Europa. În acest context, Executivul comunitar propune ca fiecare guvern UE să poată introduce propriul său cod track-and-trace cu până la 50 de caractere, adică mai mult decât cele 38 de caractere care potrivit producătorilor de ţigări reprezintă limita pentru o producţie de mare viteză.



Noul sistem de track-and-trace pentru ţigări provine dintr-un act legislativ adoptat în 2014, care a extins avertismentele de pe pachetele de ţigări. În condiţiile în care actul normativ a fixat luna mai 2019 drept termen limită până la care noul sistem trebuie să fie funcţional, Comisia presează guvernele statelor membre să îi aprobe propunerea până la finele anului.



Comisia susţine că propunerea sa va crea un echilibru prin crearea unui set interoperabil de coduri de identificare pentru pachetele de ţigări vândute în UE, dar lasă statelor membre posibilitate ca ulterior să pună la punct coduri care să fie integrate cu timbrele fiscale. Mai mult, guvernele statelor membre pot utiliza acelaşi operator, precizează Comisia.



În schimb, producătorii de ţigări ar prefera un singur sistem de coduri europene pe lângă limita de 38 de caractere. Ideea este evitarea unui format de identificare non-armonizat care ar presupune diferite standarde de codificare pe aceiaşi linie de ambalare.



BAT este liderul detaşat pe piaţa produselor din tutun din România, care produce şi comercializează mărci precum Kent, Dunhill, Vogue, Pall Mall şi Lucky Strike. În România, BAT este prezentă încă din 1996 şi este reprezentată de trei divizii: Trading, Operational şi Shared Services. Cele trei entităţi comerciale din România au în prezent 1.686 de angajaţi şi au creat câteva mii de locuri de muncă indirecte. Cota de piaţă a companiei este de 54%, iar Kent - cel mai important brand din portofoliu - deţine o cotă de 26,5% din piaţa produselor din tutun din România.AGERPRES