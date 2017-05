Producția de ulei de măsline, periclitată de secetă

Preţul uleiului de măsline în supermarketuri va creşte în următoarele luni, din cauza secetei care a afectat producţia principalilor producători din bazinul mediteranean, informează Financial Times.



International Olive Council estimează că producţia mondială de ulei de măsline va scădea cu 14% în acest an, în condiţiile în care producţia Italiei se va reduce la jumătate, iar Grecia ar putea înregistra o scădere de 20%, Tunisia o scădere de 17%, iar Spania, cunoscută drept Arabia Saudită a uleiului de măsline, se aşteaptă la un declin de 7%.



"Italia este într-o situaţie teribilă. Grecia este într-o situaţie teribilă. Tunisia este într-o stare teribilă. Vă imaginaţi ce se va întâmpla dacă şi în Spania producţia ar scădea semnificativ?", a declarat preşedintele Asociaţiei procesatorilor de ulei de măsline din Grecia, Panayotis Karantonis.



Oferta limitată, împreună cu creşterea preţurilor, a temperat cererea de ulei de măsline în Europa. În schimb, cererea în Australia, China şi Brazilia rămâne robustă, iar importurile cresc rapid, subliniază IOC.



Experţii avertizează că evoluţiile meteo nefavorabile au început să afecteze mai frecvent ţările din bazinul Mediteranei.



"Am avut evoluţii meteo nefavorabile care să afecteze producţia în trei din ultimii cinci ani", a subliniat Vito Martielli, analist la banca olandeză Rabobank.



Chiar dacă nivelul producţiei este mai mare decât în 2012 şi 2014, scăderile mai frecvente ale producţiei şi stocurile mai mici au lăsat piaţa mai vulnerabilă la creşteri bruşte ale preţurilor. Ca urmare, în perioada 2014-2016 preţul de retail la uleiul de măsline în Europa a crescut cu 26%, în medie.



Experţii din industrie avertizează că creşterea preţurilor angro din acest an îi va afecta pe consumatorii din întreaga lume.



"În următoarele luni preţurile la supermarketurile din SUA şi Marea Britanie vor fi mai mari decât cu două-trei luni înainte", a spus Panayotis Karantonis. AGERPRES