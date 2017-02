Recepţia Lotului 2 al autostrăzii Lugoj-Deva, amânată

Dragos Stoica/Intact Images





Recepţia Lotului 2 al autostrăzii Lugoj - Deva a fost amânată, după ce Comisia de recepţie a solicitat clarificări la anumite aspecte de natură tehnică, în prezent efectuându-se inspecţia tehnică a lucrărilor executate pe sectoarele A, B, C şi Nodul Rutier de la Marginea, informează, miercuri, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).



Potrivit unui comunicat al CNAIR, pentru obiectivul "Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2, km 27+620 - km 56+220", s-a constituit Comisia de recepţie. Aceasta, în perioada 2 - 6 februarie, a inspectat stadiul lucrărilor, conform HG nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora şi a solicitat clarificări la anumite aspecte de natură tehnică. În plus, a propus decalarea recepţiei lucrărilor până după clarificarea acestora.



"Având în vedere importanţa de ordin strategic a autostrăzii Lugoj - Deva, aceasta atrage după sine o atenţie sporită asupra detaliilor de ordin tehnic, care trebuie îndeplinite şi monitorizate conform standardelor proiectului. În consecinţă, în perioada 15.02.2017 - 17.02.2017, Comisia constituită realizează inspecţia tehnică a lucrărilor executate pe Lotul 2 al autostrăzii Lugoj - Deva, pe sectoarele A, B, C şi Nodul Rutier de la Marginea. În funcţie de modul în care au fost rezolvate punctele semnalate, Compania va informa cu privire la decizia Comisiei de inspecţie tehnică", precizează CNAIR.



Antreprenorul lucrării la Lotul 2 al autostrăzii Lugoj - Deva este Asocierea SC Salini Impregilo Spa şi S.e.c.o.l. - Societa Edile Construzioni e Lavori - Societate pe acţiuni. Valoarea contractului se ridică la 562,731 milioane de lei fără TVA, din care 478,321 milioane de lei sunt fonduri de coeziune (85%),

iar 84,410 milioane de lei fonduri de la Guvernul României (15%).