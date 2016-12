Retailerul de bricolaj Hornbach încetează colaborarea cu Holzindustrie Schweighofer, din ianuarie

Retailerul de bricolaj Hornbach încetează colaborarea cu Holzindustrie Schweighofer, începând cu luna ianuarie, în ceea ce priveşte comercializarea lemnului de construcţii şi a celui rindeluit, o gamă largă de produse pentru care a ales deja un furnizor nou, a anunţat compania Hornbach România, într-un comunicat de presă.



"Ţinem ca furnizorii şi partenerii noştri de afaceri să respecte principiile unei silviculturi responsabile. Colaborăm strâns cu furnizorii noştri pentru a dovedi provenienţa lemnului şi pentru a împiedica existenţa în sortimentul nostru a produselor din lemn din surse incerte sau ilegale. Din acest motiv am fost permanent în dialog strâns cu Schweighofer şi FSC (Forest Stewardship Council). Am urmărit atent procesul de re-certificare a Schweighofer şi am decis să încetăm colaborarea cu această companie pe segmentul lemnului pentru construcţii şi a lemnului rindeluit", a declarat Mugurel-Horia Rusu, director general Hornbach România.



Compania a precizat că se asigură că toate materialele lemnoase şi produsele din lemn provin din silvicultură sustenabilă.



"Hornbach şi-a asumat voluntar, încă din 1996, responsabilitatea faţă de WWF şi Greenpeace de a nu importa lemn necertificat din regiuni tropicale. Compania se implică pentru a îndrepta atenţia clienţilor asupra lemnului certificat cu sigiliul de calitate al Forest Stewardship CouncilŽ (FSCŽ). Pentru Hornbach, lemnul provenit din regiuni din afara Uniunii Europene trebuie să deţină obligatoriu la achiziţie certificarea FSC. Pentru lemnul care provine din Uniunea Europeană se aplică legislaţia europeană. Compania acceptă în acest caz şi alte dovezi cu privire la provenienţa necontestabilă şi legală a produselor din păduri administrate exclusiv în mod sustenabil", se arată în comunicatul retailerului.



Hornbach este o companie multinaţională, de familie, care a înregistrat în exerciţiul financiar 2015 - 2016 (data bilanţului 29 februarie 2016) o cifră de afaceri netă de peste 3,755 miliarde de euro, în creştere cu peste 5% comparativ cu perioada anterioară.



Fondată în anul 1877, Hornbach deţine 154 de magazine mixte de materiale de construcţii şi grădinărit, în nouă ţări din Europa (Germania, Austria, Olanda, Luxemburg, Elveţia, Cehia, Slovacia, Suedia şi România), dintre care şase în România (Bucureşti Berceni, Bucureşti Militari, Bucureşti Baloteşti, Braşov, Timişoara şi Sibiu).



La începutul lunii decembrie, grupul independent Forest Stewardship Council (FSC) a confirmat că Holzindustrie Schweighofer a fost implicată în comerţul ilegal cu lemn, iar organizaţia de mediu WWF-România a solicitat companiei să ia măsuri imediate pentru a soluţiona neregulile şi ilegalităţile din fluxul său comercial, 'precum şi din recoltarea lemnului obţinut în condiţii suspecte din terenuri forestiere'.



"Grupul de experţi FSC ce a realizat această investigaţie a concluzionat că există dovezi puternice ce arată că Schweighofer a fost implicată pentru o perioadă mai lungă de timp în exploatarea forestieră ilegală şi în comerţul ilegal cu lemn. Decizia poate fi considerată prea uşor de Schweighofer şi de către alte companii ca dându-le mână liberă în a utiliza metode ilegale, fără a risca să piardă dreptul de a folosi logo-ul FSC. Cu toate acestea, decizia de astăzi a Comitetului Director al FSC de a nu se disocia de Schweighofer este sub aşteptările WWF în ceea ce priveşte asumarea unor acţiuni imediate în acest caz (n.r. din partea FSC). WWF se aşteaptă ca FSC să efectueze o monitorizare promptă, strictă şi transparentă a progresului operaţiunilor sale pentru a evita percepţia că deciziile board-ului înseamnă doar o înregistrare a practicilor ilegale şi nu şi o condamnare a acestora sub sistemul FSC", a declarat Johannes Zahnen, specialist forestier al WWF. AGERPRES