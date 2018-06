ROBOR depășește un nou record și ajunge la 3,13%

Indicele ROBOR la 3 luni își continuă creșterea și ajunge la 3,13%. Creșterea indicelui va continua până când va ajunge la nivelul inflației, spun specialiștii.

O valoare mai mare a ROBOR la trei luni a fost înregistrată pe 7 mai 2014, respectiv 3,16% pe an.



Conform datelor BNR, la începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%.



În ceea ce priveşte indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, acesta a sărit la 3,20%, de la 3,16% vineri.



ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a urcat la 3,24% pe an (de la 3,20% vineri), iar indicele ROBOR la 12 luni, a ajuns la 3,28% pe an (3,27% vineri).