Românii pot călători din țară până în Canada, fără escală

Air Canada Rouge a inaugurat vineri primul zbor de la Montreal la Bucureşti, aeronava AC 1928 sosind pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă la ora 09:55, după nouă ore de zbor.



Compania canadiană va opera patru zboruri săptămânale dus-întors, două spre Montreal şi două spre Toronto. Spre Montreal, cursele vor opera în zilele de marţi şi vineri cu plecare din Bucureşti la ora 13:45 şi sosire la 16:20. Din Montreal, cursele vor decola luni şi joi la ora 18:00 şi vor sosi la Bucureşti la 09:55.



Spre Toronto, zilele de plecare sunt miercuri şi duminică, la ora 13:45 şi sosire la ora 17:00. La întoarcere, aeronavele vor pleca marţi şi sâmbătă la ora 17:30 şi vor sosi la Bucureşti la 09:55.



Compania Air Canada Rouge va opera aceste zboruri până pe 5 octombrie 2018.



"Aceste zboruri reprezintă o reluare a acestei opţiuni transatlantice directe pentru pasagerii români şi are şi o valoare simbolică pentru că iată, după 9 ani, avem din nou o cursă directă peste Atlantic şi, de asemenea, este un plus pentru toţi cei care vor să călătorească de aici în Canada sau din Canada la Bucureşti, pentru că evitarea escalelor pe hub-urile europene de regulă presupune un timp mai scurt de călătorie şi presupune mai ales pentru cei care călătoresc cu copiii un mare avantaj din punct de vedere al confortului drumului", a declarat, vineri, după inaugurare, purtătorul de cuvânt la Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Valentin Iordache.



Acesta a precizat că orele de plecare spre Canada sunt avantajoase pentru aeroportul Henri Coandă, întrucât sunt în afara orelor de vârf.



"Vor fi două curse către Montreal şi două curse către Toronto în fiecare săptămână. Orele sunt foarte avantajoase şi pentru aeroport, pentru că sunt în afara orelor de vârf, deci pasagerii vor beneficia de un timp mult mai scurt petrecut la controalele de securitate şi de frontieră, timpul de check-in fiind standard, şi este un plus general pentru toţi pentru că, iată, începem un zbor transatlantic cu patru curse săptămânale. Aşteptăm, desigur, şi în continuare ne străduim să obţinem curse transatlantice şi pe relaţia SUA", a menţionat acesta.



Iordache se aşteaptă ca aeroportul să colecteze şi pasageri din Republica Moldova, Bulgaria sau Ucraina.



"Zona de unde aeroportul Henri Coandă îşi colectează pasagerii pentru rutele medii cuprinde deja şi Moldova şi o bună bucată din Bulgaria. În ceea ce priveşte cursele lung curier, ne aşteptăm ca această zonă să se extindă şi din toată ţara, dar şi din Moldova, Ucraina şi Bulgaria. Nu sunt probleme semnificative din punct de vedere al aglomerării traficului, pentru că aceste curse nu sunt programate în intervalele de vârf, în consecinţă se va aplatiza această curbă de trafic pe parcursul zilei, dar fără să înregistrăm plusuri pe orele de vârf, ci doar completând în afara orelor de vârf această capacitate care este disponibilă în momentul de faţă şi pentru alte curse chiar de mare capacitate", a adăugat el. AGERPRES