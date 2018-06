Românii sunt datori la Fisc cu peste 14 miliarde de lei

Victor Stroe





Contribuabilii persoane fizice au datorii către stat care se ridică la 14-15 miliarde de lei, bani care s-au acumulat în ultimii cinci ani, potrivit Ministerului Finanţelor Publice. Oamenii nu şi-au plătit datoriile deşi ştiau că au această obligaţie, însă nici Fiscul nu a trimis în aceşti cinci ani decizii de impunere către anumite categorii de persoane. Acum, Ministerul lucrează la un mecanism fiscal prin care oamenii să fie stimulaţi să-şi achite aceste datorii în cursul acestui an. " E normal ca fiecare să ştie într-un final ce are de dat către stat şi undeva prin toamnă să avem o centralizare a acestor informaţii fiscale pentru ca fiecare contribuabil să aibă această imagine şi să ştie ce are de făcut”, a spus ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Acesta a mai precizat că e normal ca statul să-şi recunoască partea de vină, prin faptul că nu a notificat contribuabilii şi să acorde un bonus celor care se vor conforma şi care vor plăti toată suma restantă.

Propunerea celor de la Ministerul Finanţelor Publice este ca termenul de plată să fie în martie anul viitor însă aceia care-şi vor achita datoriile până la sfârşitul lui 2018 să beneficieze de o reducere a sumei de plată.

Valoarea bonusului care va fi acordat nu s-a stabilit încă urmează să fie definitivat în urma analizei structurii datoriei