Rovana Plumb, la Targoviste, despre banii europeni: Nu va mai exista nicio intrebare fara raspuns si mi-as dori ca in curand sa nu mai existe nicio problema fara solutii atunci cand vorbim despre accesarea banilor europeni

LIVIU SOVA/AGERPRES FOTO





Ministrul pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a fost prezentă la Targoviste, unde a lansat proiectul Sprijin pentru activitatile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA

Valoare contract 465.014,83 lei.

Scop – informarea beneficiarilor de fonduri europene despre cum sa acceseze banii europeni prin program.

Ce presupune concret acest proiect - organizarea a 8 evenimente tip caravana in regiunile Romaniei, 9 seminarii in Bucuresti + 1 eveniment major de comunicare la final.

Principalul obiectiv pe care îl urmărim prin POCA este să contribuim la crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate.

Aceste tipuri de evenimente sunt parte a procesului de simplificare gandit de actuala echipa guvernamentala.

Rovana Plumb: Dam startul chiar aici la Targoviste a unei caravane ce va strabate fiecare regiune de dezvoltare a tarii. Vom trimite echipe de la minister care sa va informeze ce oportunitati de finantare aveti la dispozitie si sa va explice care sunt pasii de parcurs pentru obtinerea de finantare. Si ma bazez foarte mult pe faptul ca in primariile noastre exista oameni priceputi si harnici. De ce simt eu ca aveti nevoie este sa vi se explice tot ce a ramas nalamurit in toti acesti ani, in care banii europeni pareau un lucru intangibil. Si asta vom face ! Asadar, fac un apel catre dumneavoastra sa faceti echipa cu Autoritatea de Management, cu colegii mei de la Bucuresti, iar data viitoare cand ne vedem sa avem deja rezolvate multe necunoscute, a declarat doamna Plumb, care a continuat: nu va mai exista nicio intrebare fara raspuns si mi-as dori ca in curand sa nu mai existe nicio problema fara solutii atunci cand vorbim despre accesarea banilor europeni. Trebuie sa schimbam paradigma! Astfel incat sa respectam regulamentele europene dar fara a mai ingreuna si impovara la nesfarsit beneficiarii cu cerinte inutile si chiar aberante pe plan national.

Ministrul Rovana Plumb a mai anunțat, in judetul Dâmbovița, ca va lansa in curand un Manual al Beneficiarului, pentru ca cei interesati de accesarea banilor europeni sa aiba la dispozitie un instrument care sa ii indrume cat mai bine in demersal lor.

Rovana Plumb a reamintit celor prezenți faptul că MDRAPFE a transmis, luna trecuta, Autoritatii de Audit pachetul cu documentele necesare acreditării AM-urilor. Asteptam cu interes si suntem deschisi sa raspundem tuturor intrebarilor Autoritatii de Audit pentru a acredita cat mai curand AM-urile. Doar atunci putem transmite declaratii de cheltuieli catre Comisie. Intre timp, la nivelulul Autoritatilor de Management lansam apeluri si incheiem contracte de finantare pentru a recupera anul pierdut de fosta guvernare.