Sibiu: Culturile de pomi fructiferi şi viţă de vie, afectate dacă îngheţul în noaptea următoare va dura peste 4 ore

Christian Silva/Intact Images





Culturile de pomi fructiferi şi viţă de vie este posibil să fie afectate de îngheţ, dacă în noaptea următoare temperaturile sub zero grade vor dura mai mult de patru ore, a declarat joi, Florian Creţu, directorul Direcţiei Agricole Sibiu.



"Noaptea asta e şocul. După prognozele meteorologice, noaptea asta este îngheţul. Dacă scăpăm cu bine în noaptea asta şi nu durează mai mult de patru ore îngheţul, culturile nu vor fi afectate", a explicat Florian Creţu.



Directorul Direcţiei Agricole Sibiu apreciază că "este prematur să vorbim deocamdată de o eventuală scumpire a fructelor şi legumelor", afectate de ninsoare şi îngheţ.



Joi a nins în toate localităţile din judeţul Sibiu.



Anul trecut, tot din cauza îngheţului a fost afectată producţia locală de cireşe, vişine, caise şi prune.



"Am experienţa anului trecut, când îngheţul târziu, din 26 spre 27 aprilie, s-a produs anul trecut cu temperaturi de minus 4 grade, ne-a afectat anumite culturi doar. Şi aici pun cireşul, vişinul, caisul şi o parte din pruni, în proporţie care variază pe cultură şi pe producător, între 15 şi 80 la sută. Viţa de vie anul trecut nu a fost afectată, că ea deschide mugurul mai greu", a mai spus Florian Creţu.



Pe de altă parte, ninsoarea de joi nu afectează culturile din câmp, din contră face bine grâului. Nici solariile nu sunt afectate în judeţul Sibiu, pentru că solul nu e îngheţat şi degajă căldură, potrivit lui Florian Creţu.



În judeţul Sibiu, agricultura este dominată de crescătorii de animale, sectorul de culturi şi pomicultură fiind mai puţin dezvoltat. AGERPRES