Sindicaliștii din CFR și-au pus ambiția și au modernizat un vagon pe banii proprii

Marius Munteanu, preşedinte executiv al sindicatului feroviarilor din Cluj, parte a Federaţiei Mişcare-Comercial, a explicat motivele care i-au determinat pe sindicalişti să strângă banii necesari pentru modernizarea vagonului, suma totală fiind echivalentul a doar 5.000 de euro.

„În luna septembrie am început acest demers, cu hashtagul #SePoate, prin care am vrut să atragem atenţia publicului că se poate circula pe calea ferată şi în condiţii civilizate. Campania #Se Poate presupune şi strângerea de semnături pentru a atenţiona factorii politici asupra necesităţilor de investiţii astfel încât să se asigure condiţii civilizate. Ne-am propus să adunăm 2 milioane de semnături, până acum am depăşit 600.000, pe care să le depunem la factorii de decizie politică”, a declarat liderul sindical clujean, pentru Bihoreanul.

Marţi, 14 noiembrie, la ora 7.50, în Gara Oradea era programată, conform Mersului Trenurilor, sosirea trenului Inter-Regio 1741 Bucureşti – Satu Mare, care trebuia să aducă, la capătul garniturii, şi vagonul respectiv însă acesta a întârziat o oră.