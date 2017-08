Spieker (E.ON): Evoluţia preţului la energie din România nu am văzut-o şi în alte pieţe;autorităţile trebuie să monitorizeze situaţia

Martin Leclaire





Evoluţia preţului la energie din primele două trimestre a fost excepţională, lucru pe care nu l-am văzut în alte pieţe din regiune, iar autorităţile trebuie să monitorizeze situaţia şi să se gândească la mecanisme pentru a preveni astfel de evoluţii, a declarat, pentru AGERPRES, Marc Spieker, directorul financiar al grupului german E.ON SE.



"Suntem conştienţi de creşterea preţurilor de pe Piaţa pentru Ziua Următoare şi de pe Piaţa de echilibrare pentru electricitate şi cred că reflectă nişte evoluţii specifice ale pieţei, unde vedem nişte companii de trading care au intrat în insolvenţă, circumstanţe specifice privind vremea, o capacitate scăzută pe hidro, (...) iar această combinaţie duce la aceste preţuri. Noi trebuie să introducem aceste creşteri de preţuri în calculele noastre pentru consumatorii finali. Cred că reglementatorii şi alte autorităţi competente, precum Consiliul Concurenţei, ar trebui să monitorizeze piaţa foarte îndeaproape şi să se gândească la mecanisme adecvate şi specifice pentru a preveni astfel de evoluţii. Când comparăm alte pieţe din Europa de Est, evoluţia pe care am văzut-o în primele două trimestre în România a fost excepţională. O extraordinară evoluţie pe care nu am văzut-o comparativ cu alte pieţe, în ultimul timp', a spus Spieker.



El a precizat că nu poate estima cum va fluctua preţul în următoarele luni, dar momentan observă că acestea cresc foarte mult în România.



"Nu putem estima cum va fi preţul în următoarele luni. Comparativ cu trecutul, dacă ne uităm la anii trecuţi, volatilitatea, schimbările zilnice, săptămânale ale preţurilor acestea au crescut foarte mult în România. Nu pot să spun spun unde vor fi preţurile. Echipa de management din România a observat că piaţa fluctuează mult mai mult. Odată cu volatilitatea, preţurile fluctuante în anumite etape devin probleme pentru că volatilitatea mare înseamnă mult risc şi mult risc într-o piaţă fluctuantă face ca, în particular pentru industrie şi clienţii comerciali, foarte dificil de calculat marjele şi conducerea business-urilor. Aşadar, nu putem previziona unde vor fi preţurile, dar putem doar să observăm că dezvoltarea pieţei este ceva la care reglementatorii şi autorităţile competente trebuie să se uite aproape. Noi, E.ON, ca şi companie de vânzări, putem doar să luăm acele preţuri şi să ne facem propriile calcule, dar odată ce acestea ajung la consumatorul final, atunci va fi o provocare pentru economia României', a mai arătat oficialul E.ON.AGERPRES