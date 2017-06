Statul se împrumută în iunie cu 8 milioane de lei pe oră

SafakOguz/Getty Images/iStockphoto money counting machine money counting machine





Ministerul Finanţelor va împrumuta de la bănci 5,825 miliarde de lei în luna iunie 2017, în creştere cu aproape 42% faţă de luna anterioară. Asta înseamnă că statul român se va împrumuta cu peste 8 milioane de lei în fiecare oră din această lună. Sumele vor fi destinate finanţării deficitului bugetului de stat, dar şi refinanţării datoriei publice.

Cea mai mare parte a banilor, circa 5,3 miliarde de lei, va fi atrasă prin opt licitaţii de certificate de trezorerie şi obligaţiuni de stat, iar restul de 525 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Conform prospectelor de emisiune, Ministerul Finanţelor va organiza în luna iunie două licitaţii de certificate de trezorerie cu discount, în valoare totală de 1,8 miliarde de lei. Prima licitaţie va fi lansată în data 8 iunie 2017, valoarea emisiunii fiind de un miliard de lei, iar cea de-a doua va avea loc în data de 15 iunie , iar valoarea va fi de 800 de milioane de lei.

De asemenea, vor mai fi organizate şase licitaţii de obligaţiuni de tip benchmark, cu scadenţă la 2, 4, 5, 7 şi 15 ani, în valoare totală de 3,5 miliarde de lei, fiecare fiind urmată, a doua zi, de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni.

În anul 2017, volumul total al împrumuturilor ce urmează a fi lansate de MFP pe piaţa internă prin emisiuni de titluri de stat este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 2,96% din PIB (circa 24 de miliarde lei), care urmează să fie finanţat în proporţie de 65% de pe piaţa internă şi 35% de pe cea externă, precum şi de nivelul refinanţărilor de titluri de stat 2017 denominate în lei scadente în 2017, în sumă de 32,63 miliarde de lei.

Vârfurile împrumuturilor sunt în lunile iunie şi iulie când statul va trebui să împrumute 7,84 miliarde de lei plus dobânzi de 6,75% pe an, respectiv 8 miliarde de lei plus dobânzi aferente de 5,9% pe an