Suedia încearcă să nu renunte inca la numerar

O comisie de parlamentari suedezi vrea să forţeze cele mai mari bănci locale să deruleze în continuare operaţiuni cu numerar în încercarea de a opri tranziţia ţării spre o societate fără numerar.

Comisia parlamentară care rescrie legea de funcţionare a Băncii Centrale a Suediei a propus ca băncile să fie obligate să asigure în continuare retrageri de numerar şi să proceseze facturi zilnice. Cerinţele se vor aplica băncilor care oferă conturi curente şi au depozite de peste 70 de miliarde de coroane (opt miliarde de dolari) de la deponenţii suedezi. In opinia parlamentarilor, "trebuie să existe un acces rezonabil la aceste servicii pentru toată Suedia" iar 99% din populaţia ţării ar trebui să aibă posibilitatea de a retrage numerar de la un punct aflat la o distanţă de maxim 25 de kilometri de locuinţă. Prevederile nu specifică modul în care băncile ar trebui să ofere aceste servicii iar băncile pot folosi varianta unui intemediar, maşini sau servicii over-the-counter.

"Credem că dezvoltarea în continuare a accesului la numerar în societate trebuie să aibă loc într-o manieră controlată astfel încât nevoile publicului şi societăţii pentru numerar sunt îndeplinite", a apreciat comisia parlamentară într-un punct de vedere publicat în cotidianul Dagens Nyheter.

Propunerea parlamentarilor este un răspuns la fenomenul de tranformare rapidă a Suediei, care devine ţara unde numerarul este cel mai puţin utilizat de pe planetă. Majoritatea oficiilor bancare au încetat operaţiunile cu numerar, multe magazine, muzee şi restaurante acceptă acum doar plata cu cardul sau plăţi mobile. Însă, există şi o parte negativă a acestei evoluţii, deoarece multe persoane, în special vârstnici, nu au acces la societatea digitală.

În replică, Asociaţia băncilor din Suedia susţine că propunerea parlamentarilor violează legislaţia europeană şi concurenţa pentru că forţează doar câteva bănci să asigure în continuare numerar. "Introducerea unei cerinţe legale doar pentru câteva bănci este îndoielnică deoarece aceeaşi cerinţă nu este impusă şi altor bănci şi companii din lanţul de gestionare a numerarului precum retailerii", susţine directorul general al Asociaţiei băncilor din Suedia, Hans Lindberg.

În plus, bancherii susţin că propunerea va duce la o creştere semnificativă a costurilor, cu până la 100 milioane de coroane pe an, pentru bănci şi consumatori. Cifra nu corespunde cu cea avansată de comisia parlamentară care a estimat că cele şase bănci afectate de această măsură vor suferi de o majorare a costurilor cu 8 până la 15 milioane de coroane pe an.

Guvernatorul Băncii Centrale a Suediei, Stefan Ingves şi-a exprimat îngrijorarea că lipsa de numerar ar putea fi o problemă într-o situaţie de criză şi a sugerat ca noua legislaţie să protejeze guvernanţa publică a sistemului de plată precum şi introducerea unei monede digitale. În plus, Stefan Ingves a sugerat că băncile ar trebui forţate să gestioneze numerar, un punct de vedere împărtăşit de comisia parlamentară.

Ministrul pentru pieţe financiare, Per Bolund, a apreciat că propunerea are unele merite, având în vedere că este sprijinită de toate partidele din Parlament, dar a refuzat să spună dacă Guvernul o va sprijini. AGERPRES