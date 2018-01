Teodorovici: Leul îşi va reveni până la finalul anului

Moneda naţională îşi va reveni până la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaraţiile ministrului propus al Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici.

"Momentan (leul este la un nivel mai mic decât cel din construcţia bugetului pe 2018, n.r.), lucrurile se vor schimba în bine şi până la final de an o să... Am spus că îşi revine faţă de cel de astăzi. Eu sper ca pe final de an să fie exact pe nivelul la care e construit bugetul pe 2018", a spus Teodorovici.

El a precizat că indicatorii pe care este construit bugetul sunt realişti.

"Am avut o discuţie cu colegii din Banca Naţională şi per total vor fi cei pe baza cărora s-a făcut bugetul", a spus ministrul propus al Finanţelor.

Bugetul de stat pentru 2018 este construit pe o creştere economică de 5,5%, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro şi un câştig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este 2,96% din PIB.

Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din PIB, iar cheltuielile la 314,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finanţelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor două comisii au avizat noul mandat cu 19 voturi pentru, 12 împotrivă şi nicio abţinere.