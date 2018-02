Transportatorii cer guvernului eliminarea supraaccizei la carburanți

Marin Raica/Intact Images





Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România solicită Guvernului eliminarea supraaccizei la carburanţi, atrăgând atenţia asupra faptului că firmele de transport rutier vor fi nevoite să crească tarifele de transport marfă, cu 20%, cu efecte directe şi imediate asupra preţurilor la raft ale produselor de strictă necesitate şi, similar, tarifele de transport persoane, în urma majorării costurilor cu carburantul şi a lipsei unei scheme de rambursare a acesteia.



"În prezent, preţul motorinei este mai mare cu cel puţin 1 leu/ litru faţă de luna august 2017, ultima lună înainte de majorarea accizei la carburanţi. Faţă de finalul lunii august 2017, preţul barilului de petrol a crescut cu 40%, de la 50 la 70 dolari/ baril, iar moneda naţională s-a depreciat faţă de euro cu 1,5% (preţurile produselor finite obţinute din petrol se calculează în euro). La toate aceste creşteri se adaugă şi majorarea cu peste 21% a accizei la motorină, în 15 septembrie şi 1 octombrie 2017, de la 1518,04 lei/1000 litri la 1838,04 lei/1000 litri, impactul accizei şi TVA-ului în preţul carburantului la pompă fiind în acest moment de 50%. Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna decembrie 2017 la 3,32%, în condiţiile în care, în luna august 2017, rata anuală a inflaţiei a fost de numai 1,2%", potrivit unui comunicat al UNTRR, remis joi AGERPRES.



Transportatorii rutieri subliniază că majorarea accizei la carburanţi a avut ca impact scăderea consumului şi migrarea alimentărilor cu combustibil de către transportatorii români care fac curse în Europa în alte state membre cum ar fi Ungaria şi Austria, ţări unde preţul la motorină este mai atractiv având în vedere existenţa unui sistem de recuperare a accizei şi a TVA-ului foarte bine reglementat de către autorităţile acestor state.



La acestea se adaugă diminuarea vânzărilor de carburant pe teritoriul României, ca urmare a migrării volumelor aprovizionate de către transportatori din alte state care tranzitează România şi care preferă să alimenteze acum în ţările vecine, Bulgaria şi Ungaria, unde preţul carburantului este mai mic.



România are în acest moment cea mai mare acciză la motorină dintre statele membre UE din regiune, respectiv 393,84 euro, comparativ cu Bulgaria, cu 330,3 euro sau Ungaria, cu 364,46 euro.



"Transportatorii rutieri care lucrează în România şi nu pot alimenta în afara ţării trebuie să majoreze tarifele de transport imediat cu 20% pentru a nu intra în faliment. Efectele majorării accizei prin migrarea alimentărilor în ţările vecine şi scăderea încasărilor din acciză în România se confirmă prin scăderea volumelor vândute la pompă, în beneficiul Ungariei şi Austriei care au cost mai mic pentru transportatori şi condiţii la procedurile fiscale net superioare", mai spune Uniunea Transportatorilor Rutieri.



În plus, UNTRR precizează că deşi a solicitat în data de 5 septembrie 2017, 5 octombrie 2017 şi 16 noiembrie 2017 reluarea schemei de rambursare a accizei, potrivit art. 7.2 al Directivei 96/ 2003, şi deşi sisteme similare funcţionează de ani de zile în Ungaria, Slovenia, Franţa, Spania, Belgia sau Italia, fără ca rambursarea să fie considerată ajutor de stat, având în vedere că nu coboară sub pragul minim european de taxare a motorinei pentru propulsie de 330 euro/1000 litri, în România schema nu s-a reluat nici ca ajutor de stat, nici în afara sferei de aplicare.



În acest context, UNTRR solicită Guvernului să reia schema de rambursare a accizei suplimentare, iar în lipsa acesteia să se renunţe definitiv la supraacciza la carburant.



"Deşi Guvernul României a promis ferm, prin persoana primului ministru, adoptarea hotărârii de reluare a schemei de rambursare, până în acest moment măsura a fost neglijată ceea ce a generat efectele asupra cărora UNTRR a atras atenţia în repetate rânduri, respectiv, creşterea tarifelor de transport, a preţurilor la produsele de strictă necesitate cu implicaţii majore în scăderea nivelului de trai al populaţiei, precum şi migrarea alimentărilor în ţările vecine cu pierderea veniturilor încasate din accize la bugetul de stat al României. În aceste condiţii, în care este evident faptul că este grav afectată competitivitatea transportatorilor rutieri români, precum şi încasările din acciză la bugetul de stat, UNTRR solicită Guvernului să reia imediat schema de rambursare a accizei suplimentare, iar în lipsa acesteia să se renunţe definitiv la supraacciza la carburant", mai spune UNTRR, în comunicat.



Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) este o organizaţie profesională şi patronală, neguvernamentală, independentă, apolitică, fondată în 1990 pe principii democratice, care promovează şi apără interesele transportatorilor rutieri pe plan intern şi internaţional, înregistrând de la înfiinţare până în prezent peste 14.000 de membri - operatori care efectuează transporturi interne şi internaţionale de marfă şi persoane. AGERPRES