Cum isi stocheaza rusii aurul! Foto

Doi reportari ai cotidianului Komsomolskaia pravda au fost primii jurnalisti carora li s-a permis sa viziteze principala rezerva de aur a Bancii centrala si sa fotografieze.

O tona de aur pe metru patrat

Toate laditele cu lingouri sunt sigilate, asezate una peste. Suprafata depozitului de aur al Bancii centrale a Rusiei este impresionanta.

Potrivit datelor oficiale, Moscova detine, in prezent, peste 1.800 tone de aur. In urma cu un deceniu, ponderea metalului galben in rezervele valutare era de 3%. Astazi s-a ajuns la 17%.

Rusia a inceput sa cumpere masiv aur dupa introducerea sanctiunilor occidentale, in 2016. De atunci, au fost achizitonate aproximativ 100 de tone pe an, pentru ca in 2017 aceasta cifra sa atinga peste 200 de tone.

Rezerva de aur reprezinta unul dintre elementele de securitate ale oricarui stat. In caz de criza sau in lipsa lichiditatilor, metalul galben poate fi oricand vandut. Intotdeauna exista cerere pe piata.

Istoria rezervelor ruse

Rezervele de aur ale Imperiului rus se ridicau la 12.12 tone la inceputul anului 1914. La acea data, Rusia se numara, la acel capitol, printre primele trei state ale lumii, alaturi de SUA si Franta.

La 19 ani dupa revolutia din 1917, rezervele de aur ale URSS au scazut dramatic pana la 150 de tone din cauza primului Razboi mondial si a cheltuielor noului guvern sovietic.

Dupa venirea la putere a lui Stalin, rezervele au crescut rapid, atingand, in 1941, o cantitate record de 2.800 tone.

In 1991, Rusia a mostenit de la URSS numai 290 de tone de aur. Rusia a fost nevoita, din nou, sa-si reconstituie de la zeero, practic, rezervele de metal galben.

De unde provine aurul?

In total, circa 300 de tone pe an sunt produse in Rusia. Printicipalele zacaminte se gasesc in Extremul Orient al Rusiei, in regiunea Irkutsk si pe teritoriul regiunii Krasnoiarsk.

Lingoul poarta marca comerciala a uzinei de fabricatie, precum si un pasaport de calitate.

El cantareste in jur de 12-13 kilograme.

Lingourile sunt meticulos aranjate in lazi speciale, unde intra 20 de bucati. Orice operatiune care se efectueaza in depozit este strict monitorizata si consemnata.