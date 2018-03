Franţa, cel mai mare importator de whisky din UE

Uniunea Europeană a produs, în 2016, aproximativ 630 milioane de litri de whisky, cu 90 de milioane de litri mai puţin decât în 2015 şi cu 170 milioane litri sub nivelul record înregistrat în 2012, arată datele Eurostat.

În 2016, in UE s-a fabricat cu putin peste 1,2 litri de alcool pur pe cap de locuitor, volum care inseamna 4,4 miliarde euro. Cu o producţie in valoare de 3,7 miliarde euro, Marea Britanie a fost, in perioada de referinta, cel mai mare producător de whisky din UE, acoperind 88% din totalul UE. Cu alte cuvinte, nouă din fiecare zece sticle de whisky produse în UE au provenit din Regatul Unit.

În consecinţă, Marea Britanie ramane cel mai mare exportator de whisky din UE, cu vanzari de aproape cinci miliarde euro, dintre care 69% au fost exporturi în afara UE.

La capitolul importuri, in 2016, statele membre UE au cumparat whisky în valoare de 3,1 miliarde dolari. In cazul Franţei, aceasta cifra s-a ridicat, in anul mentionat, la 750 milioane de euro, adica 24% din importurile totale ale UE. Locul doi a fsot ocupat de Germania, cu importuri de 441 milioane euro sau 14%, Olanda, cu 264 milioane euro sau 9%, Marea Britanie, cu 202 milioane sau 7%, şi Polonia, cu 128 milioane euro sau 4%.

În 2016, UE a exportat whisky în valoare de 4,3 miliarde euro spre ţările din afara blocului comunitar. SUA au fost de departe principala destinaţie pentru exporturile de whisky ale UE în 2016, cu exporturi de 1,4 miliarde euro, ceea ce înseamnă că o treime din exporturile totale de whisky ale UE spre ţările din afara blocului comunitar. SUA au fost urmate de Singapore, 306 milioane euro sau 7%, şi Taiwan, 202 milioane euro sau 5%.

În ceea ce priveşte importurile de whisky ale UE, tot SUA au fost principalul partener. În 2016, statele membre UE au importat din afara blocului comunitar whisky în valoare de 626 milioane euro şi 81% din aceste importuri sau 506 milioane euro au venit de pe cealaltă parte a Atlanticului. AGERPRES