Miliardarul George Soros "pariaza" pe anularea Brexit!

Omul de afaceri american, George Soros, a investit aproximativ 400.000 de lire sterline (circa 500.000 de dolari) in campania pentru mentinerea Marii Britanii in Uniunea Europeana, sustine cotidianul The Guardian, citand surse proprii.

Potrivit publicatiei, Soros sustine organizatia Best for Britain, care se straduieste sa impiedice iesirea Marii Britanii din marea familie europeana si care este condusa de Lord Malloch-Brown, fost ministru, si de Gina Miller, co-fondatoare.

"Prin fundatiile lui, Soros a investit 400.000 de lire. Nu am facut niciodata un secret din programul nostru. Ca alte milioane de oameni, credem ca Marea Britanie trebuie sa ramana, nu sa paraseasca Uniunea Europeana", a sus Lord Malloch-Brown.

Potrivit spuselor sale, sprijinul financiar acordat de finantistul american este important, "dar este doar unul dintre multe altele. Daily Express aminteste, printre altle, ca, anterior, Soros nu a exclus posibilitatea ca, dupa Brexit, Regatul Unit sa depuna cerere pentru aderarea la UE.

"Scopul nostru este sa-i convingem pe parlamentari sa voteze impotriva acordurilor pe care premierul Theresa May incearca sa le obtina cu Bruxelles-ul", a continuat Malloch-Brown, exprimandu-si convingerea ca, daca legiuitorii vor respinge intelegerile cu UE, guvernul se va prabusi si, astfel, se va putea stopa si ierisrea din Uniune.