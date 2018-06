In 2017, presa americană a incasat mai putine venituri

Presa americană, în pofida performanţelor obţinute de marile cotidiene, a avut parte de un an dificil în 2017, marcat de o scădere a numărului de cititori şi a veniturilor din publicitate, potrivit unui studiu publicat miercuri de institutul independent Pew Research Center.

Potrivit studiului, pe ansamblul editiilor aparute in zilele lucratoare, vânzările medii de cotidiene, în format print şi digital, au scăzut cu 4% în raport cu 2016. Excluzand publicaţii de calibru precum The New York Times (NYT) şi The Wall Street Journal (WSJ), declinul ajunge la 11%.

De la sfârşitul lunii martie 2017 pana la sfârşitul lunii martie 2018, NYT a câştigat aproximativ 500.000 de abonaţi noi, pentru ediţiile digitale şi cele în format print. La nivelul anului trecut, cotidianul si-a sporit numarul de abonat cu 180.000.

Un motiv de îngrijorare reprezintă faptul că, după ce a cunoscut ritmuri de creştere cu două cifre în ultimii ani, numărul vizitatorilor unici lunari ai site-urilor deţinute de principalele 50 de cotidiene americane online a înregistrat o scădere uşoară, estimată la 1,7%.

Mike Barthel, coordonatorul studiului, spune ca situatia poate fi explicata prin faptul că 2017 a fost un an post-electoral în Statele Unite. În ultimii trei ani, mai multe titluri de presă şi-au accelerat tranziţia spre online şi au privilegiat un acces cu plată în defavoarea modelului gratuit, deşi numărul lor de cititori a înregistrat o uşoară scădere în cifre absolute.

Această strategie, dublată de creşterile tarifare pentru ediţiile print, explică motivul pentru care încasările obţinute de la cititori au crescut cu 2,7%, înregistrând al şaselea an de creştere consecutivă. În schimb, în ceea ce priveşte publicitatea, cifra de afaceri a scăzut cu aproape 10% (9,8%) de la un an la altul. După un maxim atins în 2005, cifra de afaceri din publicitate a scăzut la o treime.

Un alt indicator al sănătăţii fragile a presei americane: redacţiile din Statele Unite au pierdut 3.240 de angajaţi în 2017, în cifre nete. După vârful istoric din 2006, efectivele de jurnalişti din redacţiile americane au scăzut cu aproape jumătate (-47%), iar 35.200 de posturi au dispărut din organigramele companiilor de presă din Statele Unite. AGERPRES