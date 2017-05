Appple este prima companie americană cu o valoare de piaţă de peste 800 de miliarde de dolari

Apple Inc a devenit prima compania americană cu o valoare de piaţă de peste 800 de miliarde de dolari, investitorii pariind pe succesul noilor modele iPhone pentru revitalizarea vânzărilor, transmit Bloomberg şi Reuters.



Acţiunile Apple au terminat şedinţa de marţi în creştere cu 1%, la 153,99 dolari, ceea ce oferă grupului american o valoare totală de aproximativ 803 miliarde de dolari. Anul acesta, titlurile au urcat cu 33% la Bursa de la New York, în urma lansării programului de răscumpărare de acţiuni, extins săptămâna trecută de la 175 la 210 miliarde de dolari.



Apple va lansa trei noi modele de iPhone anul acesta, pentru a marca aniversarea a 10 ani de la apariţia primului model. Compania testează un nou tip de ecran, noi materiale şi camere foto mai performante, pentru a stimula vânzările. Dacă tendinţa de creştere a acţiunilor Apple va continua, compania ar putea ajunge la o valoare de piaţă de peste 1.000 de miliarde de dolari spre sfârşitul acestui an.



În primul trimestru din 2017, grupul sud-coreean Samsung a devenit cel mai mare producător mondial de smartphone-uri din lume, devansând rivalul american Apple, însă cei doi giganţi se confruntă cu o presiune crescută din partea rivalilor chinezi, arată estimările publicate recent de firma de cercetare de piaţă IDC.



Vânzările mondiale de smartphone-uri au crescut cu 4,3% în ritm anual, până la 347,4 milioane de exemplare. În primele trei luni ale acestui an, Samsung a livrat 72,9 milioane de smartphone-uri, controlând 22,8% din piaţă, potrivit IDC. La rândul său, Apple controlează 14,9% din piaţă după ce a vândut 51,6 milioane de iPhone. Anterior, în ultimele trei luni ale anului trecut, retragerea de pe piaţă a tabletei Galaxy Note 7 şi vânzările record de telefoane iPhone în perioada sărbătorilor, au permis Apple să preia temporar titlul de cel mai mare producător mondial de smartphone-uri.



IDC avertizează, însă, că în primul trimestru al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, vânzările Samsung şi Apple au stagnat, în timp ce vânzările celor trei producătorii chinezi care fac parte din top 5 au crescut cu peste 20%. Astfel, vânzările de smartphone-uri marca Huawei (numărul trei mondial) au crescut cu 21,7% în ritm anual, în timp ce vânzările OPPO şi Vivo au crescut cu 29,8% respectiv 23,6%. Agerpres