Cati romani vor sa cumpere bitcoin sau alte criptomonede

Peste jumătate (57%) dintre românii din mediul urban au auzit de criptomonede, cele mai cunoscute fiind Bitcoin (54%), Bitcoin Cash (19%), Ethereum (11%), Litecoin (10%) şi Ethereum Classic (7%), se arată într-un studiu.

De asemenea, conform sondajului, 17% dintre românii din mediul urban intenţionează să cumpere criptomonede în următoarele 12 luni, iar 30% cred că monedele virtuale reprezintă viitorul mijloacelor de plată. In acelasi timp, numai 8% din românii utilizatori de internet din mediul urban au cumpărat criptomonede în ultimele 12 luni.

"Bitcoin este cea mai populară monedă digitală şi atunci când vine vorba de achiziţii - 7% dintre românii din mediul urban au achiziţionat un Bitcoin în ultimele 12 luni, iar 14% intenţionează să cumpere unul în următoarele 12 luni, în timp ce 1% vor să cumpere Ethereum iar 2% - Ethereum Classic, Bitcoin Cash sau Litecoin. În ceea ce priveşte utilizarea criptomonedelor, 35% dintre românii care au auzit de ele au încredere în acestea, în timp ce 44% ar dori să poată plăti cu acest tip de monede", se mai spune în raport

Potrivit studiului, persoanele sub 40 de ani sunt mai entuziasmate cu privire la criptomonede. Astfel, 61% (vs. 52% din total) dintre tinerii familiarizaţi cu acest termen sunt de părere că monedele digitale reprezintă viitorul, 44% (vs. 35% din total) au încredere în ele şi 50% (vs. 44%) şi-ar dori să poată plăti prin intermediul lor, iar 22% dintre persoanele sub 40 de ani intenţionează să cumpere cel puţin o criptomonedă în următoarele 12 luni.

Studiul a fost realizat online de către compania iSense Solutions pe un eşantion de 500 de respondenţi din mediul urban, membri ai Panelului ResearchRomania.ro. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-65 de ani din mediul urban din România. Grad de eroare =/-4.38% la un nivel de încredere de 95%. AGERPRES