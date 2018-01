Chinezii intra in capitalul studioului hollywoodian Skydance

Gigantul internetului chinez, Tencent, a realizat "o investitie strategica", intrand in capitalul studioului american Skydance Medica, aflat in spatele unor pelicule celebre, precum "Misiune imposibila" sau "Terminator.

In virtutea intelegerilor convenite, Tencent va avea "oportunitatea de a contribui la finantarea filmelor Skydance", iar compania hollywoodiana va beneficia de sprijin in promovarea si distributia productiilor sale in China, o piata cruciala pentru cinematografia de peste Ocean. Fondat in 2010, Skydance a finantat, pana in prezent, in jur de 15 productii, in special in cadrul stransei sale colaborari cu legendarele studiouri Paramount Pictures.

Skydance lucreaza la urmatoarele episoade din "Misiune imposibila" si "Terminator", pentru marile ecrane, si controleaza dreptul de franciza pentru "Star Trek", "G.I. Joe" sau "Top Gun".

Potrivit cotidianului Wall Street Journal, care citeaza suse din apropierea dosarului, Tencent va prelua o participatie de cel putin 10% in Tencent. Cu Baidu si Alibaba, Tencent se numara printre gigantii tehnologiei chineze cu prezenta puternica pe pietele internationale.

Pe langa WeChat (mesagerie, retea de socializare, e-commerce, plati online...), care dispune de aproape 1 miliard de utilizatori, si jocurile sale video pentru dispozitive mobile, Tencent controleaza, de asemenea, o activitate de productie cinematografica si unul dintre principalele servicii de vanzare a biletelor pentru salile de cinema din China.

De amintit ca Wanda, un urias conglomerat chinezi prezent atat pe piata imobiliara, cat si in divertisment, s-a dovedit extrem de activ la Hollywood, unde a cumparat, in 2016, celebrul studio Legendary ("Jurassic World", trilogia "Batman") pentru 3,5 miliarde de dolari.